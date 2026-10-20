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Η δωδεκάδα του Άρη για το παιχνίδι με τη Ροστόκ στη Γερμανία

Δείτε τη δωδεκάδα που θα διαχειριστεί ο Βασίλης Σπανούλης για το παιχνίδι του Άρη κόντρα στη Ροστόκ για την 4η αγωνιστική του EuroCup.

Η δωδεκάδα του Άρη για το παιχνίδι με τη Ροστόκ στη Γερμανία
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Ο Άρης αντιμετωπίζει τη Ροστόκ στη Γερμανία για την 4η αγωνιστική του EuroCup, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να θέλει να διευρύνει το νικηφόρο σερί της στη διοργάνωση.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ έγινε γνωστή η δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος για πρώτη φορά υπολογίζει στις υπηρεσίες του Στεφάν Γιόβιτς.

H δωδεκάδα του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα, Γιόβιτς.

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