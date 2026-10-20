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Μύκονος - Λοκομοτίβ Πλόβντιβ 86-84: Έδειξε χαρακτήρα και έκανε το 3/3 στο FIBA Europe Cup

Την τρίτη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο FIBA Europe Cup πανηγύρισε η Μύκονος, επικρατώντας με 86-84 στο φινάλε της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ εντός έδρας. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Νησιώτες ο Ζερμέιν Λοβ με 25 πόντους και 5 ασίστ.

Μύκονος - Λοκομοτίβ Πλόβντιβ 86-84: Έδειξε χαρακτήρα και έκανε το 3/3 στο FIBA Europe Cup
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Το αήττητο σερί της στο φετινό FIBA Europe Cup επέκτεινε η Μύκονος, επικρατώντας με 86-84 της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, χάρις σε σπουδαία εμφάνιση του Ζερμέιν Λοβ και κομβικό τρίποντο του Μάντζαρη στο φινάλε.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ασταμάτητος, ολοκληρώνοντας το ματς με 25 πόντους, 5 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε 27' λεπτά.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Οι Βούλγαροι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι αποκτώντας αρχικό προβάδισμα (0-5), όμως η Μύκονος ισορρόπησε γρήγορα το ρυθμό, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 14-16 χάρις σε καλάθι του Καββαδά.

Στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι προσπέρασαν προσωρινά με τους Σκουλίδα και Άπλμπι (24-23), αλλά η Λοκομοτίβ αντέδρασε (27-32). Με τους παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου να ανεβάζουν στροφές και τον Λάγιο να σκοράρει στην εκπνοή, το ημίχρονο έκλεισε στο «στοιχείο» της μίας κατοχής (35-36).

Στο δεύτερο μέρος, η Μύκονος ανέβασε την πίεσή της. Με τους Λοβ, Τσάιλντς και Άπλμπι να δίνουν λύσεις επιθετικά, η διαφορά έφτασε μέχρι και το +7 (52-45) μετά από εντυπωσιακό κάρφωμα του Καββαδά. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με δικό τους σερί, ισοφαρίζοντας σε 60-60 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Στο δραματικό τελευταίο δεκάλεπτο, η Λοκομοτίβ ξέφυγε με +6 (65-71), εκμεταλλευόμενη εύστοχα σουτ από την περιφέρεια. Ωστόσο, οι νησιώτες δεν παρέδωσαν τα όπλα. Με τον Λοβ να δίνει λύσεις και τον Μάντζαρη να σημειώνει μεγάλο σουτ για το 82-79 στο τελευταίο λεπτό, η Μύκονος διατήρησε την ψυχραιμία της στις βολές και σφράγισε τη μεγάλη νίκη με 86-84.

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 35-36, 60-60, 86-84.

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