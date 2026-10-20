· Μπορούσια Ντόρτμουντ · Σλάβια Πράγας · Φενέρμπαχτσε

UCL: Πρώτη νίκη για τη Ντόρτμουντ με «ντοπιέτα» Γκιρασί - Βαθμός «χρυσάφι» για τη Σλάβια στο φινάλε

Με τον Σερχού Γκιρασί να σκοράρει δις, η Ντόρτμουντ έφυγε με το «διπλό» από το Μπακού, επικρατώντας με 2-1 της Σαμπάχ. Την ίδια ώρα, η Σλάβια Πράγας επέστρεψε από την... κόλαση του 2-0 κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, αποσπώντας τον βαθμό της ισοπαλίας στο φινάλε (2-2)

UCL: Πρώτη νίκη για τη Ντόρτμουντ με «ντοπιέτα» Γκιρασί - Βαθμός «χρυσάφι» για τη Σλάβια στο φινάλε
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Στο «Σουκρού Σαράτσογλου», η Φενέρμπαχτσε μπήκε με τις... μπάντες και προηγήθηκε 2-0 μόλις στο 11ο λεπτό χάρη στα τέρματα των Αϊντίν (4') και Γκρίνγουντ (11'). Ωστόσο, η Σλάβια Πράγας έβγαλε αντίδραση. Μείωσε άμεσα με τον Πρόβοντ στο 15' και με λυτρωτικό γκολ του Κότσορ στο 90' απέσπασε 2-2, παίρνοντας τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση και αφήνοντας τους Τούρκους χωρίς νίκη.

Στο Μπακού, η Ντόρτμουντ επιβλήθηκε με 2-1 της Σαμπάχ, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Σερχού Γκιρασί, ο οποίος πέτυχε και τα δύο τέρματα των «Βεστφαλών» (10', 53'). Για τους γηπεδούχους είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο ΜακΚάρθι (39'), ενώ από την αναμέτρηση απουσίαζε ο τραυματίας Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Δείτε LIVE όλους τους αγώνες του Champions League

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Φενέρμπαχτσε – Σλάβια Πράγας 2-2 (4' Αϊντίν, 11' Γκρίνγουντ – 15' Πρόβοντ, 90' Κότσορ)

Σαμπάχ – Ντόρτμουντ 1-2 (39' ΜακΚάρθι – 10', 53' Γκιρασί)

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαρτσελόνα

22:00 Λίβερπουλ – Βιγιαρεάλ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ

22:00 Ρόμα – Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Πόρτο – Αϊντχόφεν

22:00 Νάπολι – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Στουτγκάρδη – Ατλέτικο Μαδρίτης

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

19:45 Λιλ – Γαλατάσαραϊ

19:45 Κόμο – Μάντσεστερ Γιουναϊτεντ

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Λειψία

22:00 Ίντερ – Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – ΛΑΣΚ

22:00 Άστον Βίλα – Βίκινγκ

22:00 Κλαμπ Μπριζ – Λανς

22:00 Μπέτις – Φέγενορντ

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
23:25 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Μείωσε με Πήλιο η «Ένωση»! (vid)

23:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη στο EuroCup και ο επόμενος αντίπαλος

23:06 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισοπεδωτικός Άρης στη Γερμανία, έκανε «φύλλο και φτερό» τη Ροστόκ για το 4/4 στο EuroCup

23:00 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα highlights από την τρίτη νίκη της Μυκόνου στο FIBA Europe Cup (vid)

22:47 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Διπλασιάζει τα τέρματα των Άγγλων ο Φόντεν (vid)

22:39 EUROLEAGUE

Πρόβλημα με Λούντμπεργκ στη Μακάμπι Τελ Αβίβ: Εκτός για περίπου δύο μήνες ο Δανός

22:26 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Προβάδισμα από νωρίς για τους «πολίτες» με τον Άντερσον (vid)

22:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Τέεμου Πούκι

22:00 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Ο 17χρονος γιος πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού που πήρε τη θέση του Χάαλαντ

21:53 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Η πρόκληση της Ένωσης κόντρα στους «Πολίτες» για το Champions League

21:45 CHAMPIONS LEAGUE

UCL: Πρώτη νίκη για τη Ντόρτμουντ με «ντοπιέτα» Γκιρασί - Βαθμός «χρυσάφι» για τη Σλάβια στο φινάλε

21:44 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE: Όλη η δράση στους σημερινούς (20/10) αγώνες του Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας