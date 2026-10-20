UCL: Πρώτη νίκη για τη Ντόρτμουντ με «ντοπιέτα» Γκιρασί - Βαθμός «χρυσάφι» για τη Σλάβια στο φινάλε

Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Στο «Σουκρού Σαράτσογλου», η Φενέρμπαχτσε μπήκε με τις... μπάντες και προηγήθηκε 2-0 μόλις στο 11ο λεπτό χάρη στα τέρματα των Αϊντίν (4') και Γκρίνγουντ (11'). Ωστόσο, η Σλάβια Πράγας έβγαλε αντίδραση. Μείωσε άμεσα με τον Πρόβοντ στο 15' και με λυτρωτικό γκολ του Κότσορ στο 90' απέσπασε 2-2, παίρνοντας τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση και αφήνοντας τους Τούρκους χωρίς νίκη.

Στο Μπακού, η Ντόρτμουντ επιβλήθηκε με 2-1 της Σαμπάχ, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Σερχού Γκιρασί, ο οποίος πέτυχε και τα δύο τέρματα των «Βεστφαλών» (10', 53'). Για τους γηπεδούχους είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο ΜακΚάρθι (39'), ενώ από την αναμέτρηση απουσίαζε ο τραυματίας Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Φενέρμπαχτσε – Σλάβια Πράγας 2-2 (4' Αϊντίν, 11' Γκρίνγουντ – 15' Πρόβοντ, 90' Κότσορ)

Σαμπάχ – Ντόρτμουντ 1-2 (39' ΜακΚάρθι – 10', 53' Γκιρασί)

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαρτσελόνα

22:00 Λίβερπουλ – Βιγιαρεάλ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ

22:00 Ρόμα – Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Πόρτο – Αϊντχόφεν

22:00 Νάπολι – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Στουτγκάρδη – Ατλέτικο Μαδρίτης

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

19:45 Λιλ – Γαλατάσαραϊ

19:45 Κόμο – Μάντσεστερ Γιουναϊτεντ

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Λειψία

22:00 Ίντερ – Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – ΛΑΣΚ

22:00 Άστον Βίλα – Βίκινγκ

22:00 Κλαμπ Μπριζ – Λανς

22:00 Μπέτις – Φέγενορντ