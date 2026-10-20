Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Τέεμου Πούκι

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Φινλανδίας, Τέεμου Πούκι ανακοίνωσε πως επρόκειτο να κρεμάσει τα παπούτσια του στις 8 Νοεμβρίου, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα.

Ο 36χρονος στράικερ της Ελσίνκι αποκάλυψε πως τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια του φινλανδικού πρωταθλήματος θα είναι τα τελευταία της διαδρομής του, με την αυλαία να πέφτει οριστικά στην αναμέτρηση με την Ούλου.

Κατά τη διάρκεια της πλούσιας καριέρας του, ο Πούκι αγωνίστηκε σε KTP, Σεβίλλη, Σάλκε, Σέλτικ, Μπρόντμπι και Μινεσότα Γιουνάιτεντ. Ωστόσο, ο σημαντικότερος σταθμός του ήταν η Νόριτς (2018-2023), όπου σημείωσε 88 γκολ σε 210 συμμετοχές, αναδείχθηκε 4ος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου και οδήγησε τα «καναρίνια» στην Premier League.

Παράλληλα, αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του και στη «Suomi», καθώς είναι πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με 43 γκολ σε 133 εμφανίσεις, ξεπερνώντας τον σπουδαίο Γιάρι Λιτμάνεν.