Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Ο 17χρονος γιος πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού που πήρε τη θέση του Χάαλαντ

Η ανακοίνωση των ενδεκάδων για την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, έκρυβε εκπλήξεις και για τις δύο ομάδες.

Από την πλευρά της Ένωσης, ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τους Αριάγα και Ζοάο Μάριο στο αρχικό σχήμα. Στην αντίπερα όχθη, ο Έντσο Μαρέσκα άφησε στον πάγκο τον Έρλινγκ Χάαλαντ, δίνοντας θέση βασικού στον 17χρονο Φλόιντ Σαμπά.

Ο νεαρός επιθετικός έχει καταγράψει μία συμμετοχή με την πρώτη ομάδα των «Πολιτών» τη φετινή σεζόν, στο League Cup Αγγλίας απέναντι στη Νόριτς, όπου μάλιστα σημείωσε δύο γκολ.

Ο γεννημένος στην Αγγλία, με γερμανική υπηκοότητα, Σαμπά κινείται μεταξύ της δεύτερης ομάδας και του ανδρικού τμήματος της Σίτι. Μετρά δύο συμμετοχές και δύο γκολ στην Premier League 2, με την ομάδα των αναπληρωματικών, ενώ έχει αγωνιστεί άλλες δύο φορές στο Youth League με την Κ19 του συλλόγου, χωρίς να βρει δίχτυα.

Ο Φλόιντ Σαμπά έχει και μια έμμεση σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς είναι γιος του Κρίστοφερ Σαμπά. Ο παλαίμαχος αμυντικός είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2016/17.