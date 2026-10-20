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Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Χωρίς Χάαλαντ η ενδεκάδα του Μαρέσκα, στον παγκο ο Νορβηγός

Ο Έντσο Μαρέσκα άφησε εκτός αρχικών επιλογών τον Έρλινγκ Χάαλαντ για την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την ΑΕΚ στο Έτιχαντ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Χωρίς Χάαλαντ η ενδεκάδα του Μαρέσκα, στον παγκο ο Νορβηγός
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Λίγο πριν από τη σέντρα έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες, με τον προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι να αφήνει τελικά εκτός βασικών επιλογών το «βαρύ πυροβολικό» της ομάδας του.

Ο λόγος για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Δευτέρας (19/10), ενώ είχε αποχωρήσει κουτσαίνοντας από την εντός έδρας νίκη της Σίτι με 3-2 επί της Ίπσουιτς το Σάββατο.

Η ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Ντίας, Κουσάνοφ, Γκβάρντιολ, Λιούις, Άντερσον, Φερνάντες, Ελίας, Τσερκί, Φόντεν, Σάμπα, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπετινέλι, Ρούλι, Εντιαγέ, Χάλαντ, Ντοκού, Αΐτ-Νουρί, Ρέις, Μπουαντί, ΜακΑϊντού, Μπρέιθγουαϊτ.

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