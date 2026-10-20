Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Χωρίς Χάαλαντ η ενδεκάδα του Μαρέσκα, στον παγκο ο Νορβηγός

Λίγο πριν από τη σέντρα έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες, με τον προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι να αφήνει τελικά εκτός βασικών επιλογών το «βαρύ πυροβολικό» της ομάδας του.

Ο λόγος για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Δευτέρας (19/10), ενώ είχε αποχωρήσει κουτσαίνοντας από την εντός έδρας νίκη της Σίτι με 3-2 επί της Ίπσουιτς το Σάββατο.

Η ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Ντίας, Κουσάνοφ, Γκβάρντιολ, Λιούις, Άντερσον, Φερνάντες, Ελίας, Τσερκί, Φόντεν, Σάμπα, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπετινέλι, Ρούλι, Εντιαγέ, Χάλαντ, Ντοκού, Αΐτ-Νουρί, Ρέις, Μπουαντί, ΜακΑϊντού, Μπρέιθγουαϊτ.