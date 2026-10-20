Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το μεγάλο ματς στο «Έτιχαντ»
Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα, ενόψει του Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία, με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει γνωστές τις επιλογές του λίγο πριν από τη σέντρα.
Ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε δύο εκπλήξεις, καθώς έδωσε φανέλα βασικού τόσο στον Αριάγα όσο και στον Ζοάο Μάριο. Η «Ένωση» θα παραταχθεί στο Έτιχαντ με σχηματισμό 4-4-2.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Αριάγα, Ζοάο Μάριο, Μάγερ, Βάργκα, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπαλαμώτης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Ζουμπκόφ, Κοϊτά, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάννης, Βιτάλις, Ζίνι.