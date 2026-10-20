· Ουλμ · ΠΑΟΚ

Προπονητής Ουλμ ενόψει ΠΑΟΚ: «Πολύ ταλαντούχο το ρόστερ του ΠΑΟΚ - Ανυπομονούμε για το παιχνίδι»

Όσα δήλωσε ο προπονητής της Ουλμ, Τάι Χάρελσον ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στο PAOK Sports Arena για την 4η αγωνιστική του ΕuroCup.

Προπονητής Ουλμ ενόψει ΠΑΟΚ: «Πολύ ταλαντούχο το ρόστερ του ΠΑΟΚ - Ανυπομονούμε για το παιχνίδι»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται για την 4η αγωνιστική του EuroCup την Ουλμ στο «Παλατάκι», με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση, μετά την ήττα από τη Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία.

Μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης στη Θεσσαλονίκη, ο προπονητής της γερμανικής ομάδας, Τάι Χάρελσον αναφέρθηκε στο ποιοτικό ρόστερ που διαθέτουν οι «ασπρόμαυροι», ενώ παράλληλα στάθηκε και στην ατμόσφαιρα που περιμένει να δει στο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός της Ουλμ:

«Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα, με ένα πολύ ταλαντούχο ρόστερ. Ανυπομονούμε για τον αγώνα της Τετάρτης και προετοιμαζόμαστε εντατικά γι’ αυτόν. Γνωρίζουμε την εξαιρετική ατμόσφαιρα που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη και θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να φύγουμε με τη νίκη, ώστε να συνεχίσουμε να ανταγωνιζόμαστε για τις πρώτες θέσεις του EuroCup».

COMMENTS
LATEST NEWS
21:45 CHAMPIONS LEAGUE

UCL: Πρώτη νίκη για τη Ντόρτμουντ με «ντοπιέτα» Γκιρασί - Βαθμός «χρυσάφι» για τη Σλάβια στο φινάλε

21:44 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE: Όλη η δράση στους σημερινούς (20/10) αγώνες του Champions League

21:36 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Το πικάρισμα των οπαδών της «Ένωσης» στους «πολίτες» με… Μαρσιάλ

21:35 ΜΠΑΣΚΕΤ

Προπονητής Ουλμ ενόψει ΠΑΟΚ: «Πολύ ταλαντούχο το ρόστερ του ΠΑΟΚ - Ανυπομονούμε για το παιχνίδι»

21:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μύκονος - Λοκομοτίβ Πλόβντιβ 86-84: Έδειξε χαρακτήρα και έκανε το 3/3 στο FIBA Europe Cup

21:01 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Χωρίς Χάαλαντ η ενδεκάδα του Μαρέσκα, στον παγκο ο Νορβηγός

21:00 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: To pregame του μεγάλου αγώνα της «Ένωσης» στο Έτιχαντ

20:54 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η δωδεκάδα του Άρη για το παιχνίδι με τη Ροστόκ στη Γερμανία

20:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ροστόκ - Άρης: Για την 4η αγωνιστική του EuroCup

20:46 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το μεγάλο ματς στο «Έτιχαντ»

20:39 ΣΠΟΡ

Πένθος στον Παναθηναϊκό: Πέθανε ο Γιώργος Λιβέρης

20:22 CHAMPIONS LEAGUE

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Οι φίλοι της «Ένωσης» έκαναν «κιτρινόμαυρους» τους δρόμους της πόλης! (vids)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας