Προπονητής Ουλμ ενόψει ΠΑΟΚ: «Πολύ ταλαντούχο το ρόστερ του ΠΑΟΚ - Ανυπομονούμε για το παιχνίδι»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται για την 4η αγωνιστική του EuroCup την Ουλμ στο «Παλατάκι», με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση, μετά την ήττα από τη Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία.

Μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης στη Θεσσαλονίκη, ο προπονητής της γερμανικής ομάδας, Τάι Χάρελσον αναφέρθηκε στο ποιοτικό ρόστερ που διαθέτουν οι «ασπρόμαυροι», ενώ παράλληλα στάθηκε και στην ατμόσφαιρα που περιμένει να δει στο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός της Ουλμ:

«Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα, με ένα πολύ ταλαντούχο ρόστερ. Ανυπομονούμε για τον αγώνα της Τετάρτης και προετοιμαζόμαστε εντατικά γι’ αυτόν. Γνωρίζουμε την εξαιρετική ατμόσφαιρα που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη και θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να φύγουμε με τη νίκη, ώστε να συνεχίσουμε να ανταγωνιζόμαστε για τις πρώτες θέσεις του EuroCup».