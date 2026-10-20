Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Οι φίλοι της «Ένωσης» έκαναν «κιτρινόμαυρους» τους δρόμους της πόλης! (vids)
Οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν δώσει έντονο κιτρινόμαυρο χρώμα στους δρόμους του Μάντσεστερ, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Σίτι στο Έτιχαντ για το Champions League.
Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μια ιστορική βραδιά, καθώς αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase.
Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι φίλοι της «Ένωσης» έχουν κατακλύσει τους δρόμους της αγγλικής πόλης, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή κιτρινόμαυρη ατμόσφαιρα.
Τα συνθήματα των οπαδών της ΑΕΚ ακούγονται σε κάθε γωνιά του Μάντσεστερ, με τον κόσμο της ομάδας να δίνει δυναμικό «παρών» πριν από τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση στο γήπεδο της Σίτι.