Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Οι φίλοι της «Ένωσης» έκαναν «κιτρινόμαυρους» τους δρόμους της πόλης! (vids)

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μια ιστορική βραδιά, καθώς αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase.

Photo 1/3 Πηγή: INTIME NEWS Photo 2/3 Πηγή: INTIME NEWS Photo 3/3 Πηγή: INTIME NEWS

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι φίλοι της «Ένωσης» έχουν κατακλύσει τους δρόμους της αγγλικής πόλης, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή κιτρινόμαυρη ατμόσφαιρα.

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Τα συνθήματα των οπαδών της ΑΕΚ ακούγονται σε κάθε γωνιά του Μάντσεστερ, με τον κόσμο της ομάδας να δίνει δυναμικό «παρών» πριν από τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση στο γήπεδο της Σίτι.