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Elite League: Πήρε το «θρίλερ» με τα Μέγαρα το Ψυχικό - Εύκολη νίκη για τους Μαχητές Πειραματικού

Σε παιχνίδια για την 4η αγωνιστική της Elite League, το Ψυχικό επικράτησε στο φινάλε με 64-61 των Μεγάρων, ενώ οι Μαχητές Πειραματικού εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους, πανηγυρίζοντας επιβλητική νίκη επί του Κρόνου Αγίου Δημητρίου.

Elite League: Πήρε το «θρίλερ» με τα Μέγαρα το Ψυχικό - Εύκολη νίκη για τους Μαχητές Πειραματικού
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Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στην Elite League, με το Ψυχικό να παίρνει μεγάλη νίκη στο φινάλε επί των Μεγάρων και τους Μαχητές Πειραματικού να... προστατεύουν την έδρα τους.

Συγκεκριμένα, η ομάδα των Βορείων Προαστίων επικράτησε των Μεγάρων ΟΝΕΧ BC με 64-61 και τον Σωτήρη Οικονομόπουλο να αναδεικνύεται πρωταγωνιστής καθώς σημείωσε το νικητήριο καλάθι της αναμέτρησης.

Στη Θεσσαλονίκη, οι Μαχητές Πειραματικού διατήρησαν το αήττητο στην έδρα τους (2/2), επικρατώντας με 78-61 του Κρόνου Αγίου Δημητρίου. Με ένα επιβλητικό δεύτερο ημίχρονο και εξαιρετική παρουσία σε άμυνα και επίθεση, οι γηπεδούχοι επέστρεψαν δυναμικά στις νίκες.

To πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 20/10

17:00 | Ψυχικό – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 64-61

17:00 | Μαχητές Πειραματικό – Kronos BC Plasis 78-61

Τετάρτη 21/10

17:00 | Αμύντας – Κόροιβος

17:00 | Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Πανιώνιος Cosmorama Travel

17:00 | Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Evertech Παπάγου

18:00 | Πρωτέας Βούλας – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου

Πέμπτη 22/10

17:00 | Πανερυθραϊκός – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola

18:00 | Γλαύκος Έσπερος – Kerakoll ΑΓΕΧ

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