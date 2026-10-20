Elite League: Πήρε το «θρίλερ» με τα Μέγαρα το Ψυχικό - Εύκολη νίκη για τους Μαχητές Πειραματικού
Σε παιχνίδια για την 4η αγωνιστική της Elite League, το Ψυχικό επικράτησε στο φινάλε με 64-61 των Μεγάρων, ενώ οι Μαχητές Πειραματικού εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους, πανηγυρίζοντας επιβλητική νίκη επί του Κρόνου Αγίου Δημητρίου.
Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στην Elite League, με το Ψυχικό να παίρνει μεγάλη νίκη στο φινάλε επί των Μεγάρων και τους Μαχητές Πειραματικού να... προστατεύουν την έδρα τους.
Συγκεκριμένα, η ομάδα των Βορείων Προαστίων επικράτησε των Μεγάρων ΟΝΕΧ BC με 64-61 και τον Σωτήρη Οικονομόπουλο να αναδεικνύεται πρωταγωνιστής καθώς σημείωσε το νικητήριο καλάθι της αναμέτρησης.
Στη Θεσσαλονίκη, οι Μαχητές Πειραματικού διατήρησαν το αήττητο στην έδρα τους (2/2), επικρατώντας με 78-61 του Κρόνου Αγίου Δημητρίου. Με ένα επιβλητικό δεύτερο ημίχρονο και εξαιρετική παρουσία σε άμυνα και επίθεση, οι γηπεδούχοι επέστρεψαν δυναμικά στις νίκες.
To πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Τρίτη 20/10
17:00 | Ψυχικό – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 64-61
17:00 | Μαχητές Πειραματικό – Kronos BC Plasis 78-61
Τετάρτη 21/10
17:00 | Αμύντας – Κόροιβος
17:00 | Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Πανιώνιος Cosmorama Travel
17:00 | Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Evertech Παπάγου
18:00 | Πρωτέας Βούλας – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου
Πέμπτη 22/10
17:00 | Πανερυθραϊκός – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola
18:00 | Γλαύκος Έσπερος – Kerakoll ΑΓΕΧ
Η βαθμολογία