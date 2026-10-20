Α1 Πόλο Ανδρών: Ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Νέα Σμύρνη και έβαλε τέλος στο αήττητο του Πανιωνίου

Σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε με 11-7 του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Waterpolo League, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην πρώτη τους ήττα στο φετινό πρωτάθλημα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον «Δικέφαλο του Βορρά» ήταν ο Μάριν Ντέλιτς, που βρήκε δίχτυα πέντε φορές και συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση των τριών βαθμών.

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφεραν να αποκτήσουν από νωρίς το προβάδισμα, ελέγχοντας τον ρυθμό του αγώνα. Ο Πανιώνιος επιχείρησε να επιστρέψει στο τελευταίο οκτάλεπτο, μειώνοντας σε 9-7, όμως ο Ντέλιτς ανέλαβε δράση στο φινάλε, πετυχαίνοντας δύο ακόμη τέρματα και διαμορφώνοντας το τελικό 11-7.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ και η πρώτη του μακριά από την έδρα του στη φετινή Waterpolo League, με την ομάδα του Σάκη Πλατανίτη να φτάνει τους επτά βαθμούς. Από την άλλη πλευρά, ο Πανιώνιος είδε το αήττητό του να σταματά στην πέμπτη αγωνιστική.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 1-3, 2-3, 3-2