Αναβάλλεται ο αγώνας του Μιχάλη Ζαμπίδη με τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ

Αναβολή στη πολυαναμενόμενη μάχη ανάμεσα στον Μιχάλη Ζαμπίδη και τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ, με την αναμέτρηση η οποία ήταν προγραμματισμένη για αύριο (27/6) να μεταφέρεται εντέλει για τον Σεπτέμβριο.

“Θέλαμε σας το ανακοινώσουμε όλοι μαζί, μαζί με τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ και τον Μιχάλη, ότι η διοργάνωση θα μεταφερθεί για λίγες ημέρες παρακάτω, ουσιαστικά θα μιλήσουμε για το Σεπτέμβρη. Θα σας δώσουμε την ακριβή ημερομηνία σε λίγες ημέρες” ανέφερε χαρακτηριστικά άνθρωπος της διοργανώτριας αρχής.

Ο Μεϊγουέδερ ανέφερε πως έχει να λύσει κάποιες δικαστικές εκκρεμότητες, ενημερώνοντας πως αυτό αναμένεται να γίνει σε περίπου 60 μέρες.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται τις επόμενες ημέρες, με τα εισιτήρια που είναι αγορασμένα για την αυριανή μάχη να ισχύουν κανονικά στη νέα ημερομηνία του event.