Σερένα Γουίλιαμς: Τα υπέρ και τα κατά της μεγάλης επιστροφής

Η Σερένα Γουίλιαμς θα ξαναπαίξει στο Γουίμπλεντον με wild card μετά από τετραετή απουσία. Η κάρτα συμμετοχής ήταν αναμενόμενη, καθώς η σκληρή προετοιμασία της και οι έλεγχοι ντόπινγκ έδειχναν ότι στοχεύει στο μονό.

Η Σερένα είναι μία από τις κορυφαίες αθλήτριες όλων των εποχών, έχοντας κατακτήσει 73 τίτλους στο απλό, 7 τρόπαια Wimbledon, έχει καταφέρει Career Golden Slam, έχει χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο και απέχει μόλις ένα Γκραν Σλαμ από το ιστορικό ρεκόρ των 24 τίτλων της Μάργκαρετ Κορτ. Η επιστροφή της στο γήπεδο στα 44 της χρόνια συγκεντρώνει τα βλέμματα όλου του αθλητικού κόσμου.

Υπέρ της επιστροφής

Κίνητρο: Επιθυμία να την δουν να αγωνίζεται οι δύο κόρες της.

Επιφάνεια: Το χόρτο του Wimbledon ευνοεί το κορυφαίο σερβίς της και απαιτεί λιγότερη κίνηση.

Εμπειρία: Έχει περισσότερες νίκες σε Grand Slam από όλες τις τρέχουσες κορυφαίες παίκτριες μαζί.

Ευκαιρία: Η αγωνιστική αστάθεια στο WTA Tour επιτρέπει μια καλή πορεία.

Εξωαγωνιστικά: Προώθηση επιχειρηματικών σχεδίων και γυρίσματα για το προσωπικό της ντοκιμαντέρ.

Κατά της επιστροφής

Ηλικία και απουσία: Είναι 44 ετών και απέχει τέσσερα χρόνια από επίσημους αγώνες.

Φυσική κατάσταση: Έλλειψη αγωνιστικής αντοχής και άγνωστη ποιότητα κίνησης στο γήπεδο.

Ρίσκο εικόνας: Κίνδυνος να φανεί καταβεβλημένη, αφήνοντας μια πικρή τελευταία εντύπωση.|

Υψηλός ανταγωνισμός: Το σύγχρονο παιχνίδι εξελίσσεται γρήγορα και ο ρυθμός των νεότερων αθλητριών είναι έντονος.

Κριτική για το Tour: Αν κερδίσει χωρίς προετοιμασία, θα αμφισβητηθεί το επίπεδο και το βάθος του WTA.

Η επιστροφή της αποτελεί ένα άκρως συναρπαστικό αλλά και άγνωστο αθλητικό πείραμα. Αν και οι πιθανότητες είναι εναντίον της λόγω ηλικίας και τετραετούς αποχής, η απαράμιλλη φιλοδοξία και η τεράστια εμπειρία της δείχνουν ότι η ίδια πιστεύει ακράδαντα πως μπορεί να πετύχει κάτι μοναδικό, ακόμη και αν μια αποτυχία κινδυνεύει να αφήσει μια αμήχανη τελευταία γεύση στην καριέρα της.

Η Σερένα δεν έχει αποσυρθεί ποτέ...

Η Σερένα ήταν οκτώ-εννέα εβδομάδων έγκυος στο πρώτο της παιδί όταν κατέκτησε το Όπεν της Αυστραλίας το 2017, έγινε μαμά δύο κοριτσιών από τον γάμο της με τον επιχειρηματία Αλέξις Οχανιάν και τα τελευταία χρόνια συνδύαζε την οικογενειακή ζωή με επιχειρηματικές κινήσεις.

«Γιατί επιστρέφω; Γιατί δεν είχα τι να κάνω στο σπίτι και βαριόμουν» ήταν η αφοπλιστικά ειλικρινής απάντηση της Αμερικανίδας. Μετά τη γέννηση της Ολυμπίας έφτασε σε τέσσερις μεγάλους τελικούς μονού. Η δεύτερη κόρη της, η Αντίρα, γεννήθηκε το 2023 και δεν έχει δει ποτέ τη μητέρα της να παίζει στο τουρνουά.

«Δεν χρειάζεται να κερδίζω. Έχω κερδίσει περισσότερα από ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι σε όλη τους τη ζωή. Η νίκη δεν είναι σημαντική για μένα και είναι σημαντικό να το υπενθυμίζω συνεχώς στον εαυτό μου» τονίζει η ίδια.

Η Ναόμι Οσάκα είπε: «Νομίζω ότι θα φέρει τον κόσμο να παρακολουθήσει τένις, πάντα φέρνει μαζί της κοινό». Η Ελίνα Σβιτολίνα σχολίασε για την επιστροφή της ότι: «Είναι σαν τον Ρότζερ Φέντερερ. Νομίζω ότι είναι απλώς ένα διαφορετικό επίπεδο GOAT». Η τεράστια Μαρτίνα Ναβρατίλοβα δήλωσε: «Η Σερένα έφερε το παιχνίδι σε άλλο επίπεδο και είναι απίστευτο για το άθλημα που ξεπερνά τα όρια και επιστρέφει».

Η Πρόεδρος της WTA, Βαλέρι Καμίλο εξηγεί για την wild card που έδωσε: «Η Σερένα δεν είναι απλώς μια σπουδαία πρωταθλήτρια. Είναι μια επιτυχημένη επιχειρηματίας, μια δυναμική υποστηρίκτρια των ζητημάτων που έχουν σημασία και μια από τις πιο εμβληματικές γυναίκες στον κόσμο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που την καλωσορίζουμε πίσω στο WTA Tour σε αυτή την εξαιρετικά συναρπαστική στιγμή για το γυναικείο τένις».

Η λογική λέει ότι η συμμετοχή της, τόσο στο μονό όσο και στο διπλό με την αδερφή της, δεν θα διαρκέσει παρά λίγα παιχνίδια, αλλά δεν είμαστε και λίγοι αυτοί που σκεφτόμαστε ότι «είναι η Σερένα...».