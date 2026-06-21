Wimbledon: Έμαθε αντίπαλο στα προκριματικά ο Σακελλαρίδης – Ο δρόμος για το κυρίως ταμπλό

Τον πρώτο του αντίπαλο στη διαδικασία των προκριματικών του Wimbledon έμαθε ο Στέφανος Σακελλαρίδης, στην προσπάθεια του Έλληνα τενίστα για πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Λονδίνου.

Wimbledon: Έμαθε αντίπαλο στα προκριματικά ο Σακελλαρίδης – Ο δρόμος για το κυρίως ταμπλό
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Ο Στέφανος Σακελλαρίδης έμαθε τον πρώτο του αντίπαλο στο Ροχάμπτον, στην προσπάθειά του να βρεθεί στο κορυφαίο Grand Slam του Λονδίνου.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας θα επιδιώξει την προσεχή εβδομάδα να γράψει ιστορία και να εξασφαλίσει, μέσω της διαδικασίας των προκριματικών, την παρουσία του στο κυρίως ταμπλό του φετινού Wimbledon (29/06 - 12/07). Ο Στέφανος, έμαθε την Κυριακή (21/6) τον πρώτο του αντίπαλο στα γήπεδα του Ροχάμπτον και αυτός είναι ο Γιου Σιού Σου από την Κινεζική Ταϊπέι, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο No.213 της παγκόσμιας κατάταξης.

Το έργο του Έλληνα πρωταθλητή έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας, ωστόσο η κλήρωση αφήνει περιθώρια αισιοδοξία. Σε περίπτωση πρόκρισης, ο 21χρονος τενίστας θα τεθεί αντιμέτωπος με το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Φεντερίκο Κόρια και Άρθουρ Μπόντινγκ, ενώ στον τρίτο και τελευταίο γύρο, πιθανότερος αντίπαλος φαντάζει ο Αργεντινός Φακούντο Ντίας Ακόστα, ο οποίος είναι το No.12 του ταμπλό.

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