Παναθηναϊκός: Ανανέωσε μέχρι το 2027 ο Μανδηλάρης

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Άγγελο Μανδηλάρη, ο οποίος θα παραμείνει στο δυναμικό της ομάδας έως το καλοκαίρι του 2027.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο 28χρονος διαγώνιος συνεχίζει στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Άγγελος Μανδηλάρης σημείωσε τα εξής:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνιστώ για άλλη μια χρονιά στον Παναθηναϊκό. Ο προηγούμενος χρόνος ήταν αξέχαστος και εύχομαι φέτος να πετύχουμε ακόμα περισσότερα».