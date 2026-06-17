Παναθηναϊκός: Ανανέωσε μέχρι το 2027 ο Μανδηλάρης
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον 28χρονο διαγώνιο, Άγγελο Μανδηλάρη.
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Άγγελο Μανδηλάρη, ο οποίος θα παραμείνει στο δυναμικό της ομάδας έως το καλοκαίρι του 2027.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:
«Ο 28χρονος διαγώνιος συνεχίζει στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.
Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Άγγελος Μανδηλάρης σημείωσε τα εξής:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνιστώ για άλλη μια χρονιά στον Παναθηναϊκό. Ο προηγούμενος χρόνος ήταν αξέχαστος και εύχομαι φέτος να πετύχουμε ακόμα περισσότερα».