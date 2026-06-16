Παναθηναϊκός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Γιώργος Παπαλεξίου

Ο Γιώργος Παπαλεξίου θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό και τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τους νταμπλούχους Ελλάδας να συνεχίζουν τις ανανεώσεις στο ρόστερ τους.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον 27χρονο κεντρικό, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ έως το 2027 και θα συνεχίσει να αγωνίζεται με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Παπαλεξίου για την ομάδα βόλεϊ ανδρών.

Ο 27χρονος κεντρικός θα συνεχίσει να αγωνίζεται με το τριφύλλι στο στήθος αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027».

Σε δήλωσή του στο pao1908.com, ο Γιώργος Παπαλεξίου ανέφερε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα βρίσκομαι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Η περασμένη σεζόν ήταν ιστορική για τον Σύλλογο και είμαι περήφανος που αποτέλεσα μέρος αυτής της επιτυχίας.

Εύχομαι τη νέα αγωνιστική περίοδο πάνω απ’ όλα υγεία σε όλους τους αθλητές και τα μέλη της ομάδας. Από εκεί και πέρα, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερους τίτλους και να τους αφιερώσουμε στους υπέροχους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, που βρίσκονται πάντα στο πλευρό μας και μας στηρίζουν σε κάθε αγώνα».