Ήττα και πρόωρος αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στο 250αρι του Νότιγχαμ

Την ήττα με 2-1 σετ γνώρισε από την Τσινγουέν Ζενγκ η Μαρία Σάκκαρη, αποχαιρετώντας από τον πρώτο γύρο το WTA 250 στο Νότιγχαμ.

Ήττα και πρόωρος αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στο 250αρι του Νότιγχαμ
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Την ήττα από τη Χρυσή ολυμπιονίκη του Παρισιού γνώρισε στον πρώτο γύρο του WTA 250 στο Νότιγχαμ Μαρία Σάκκαρη, αποχαιρετώντας πρόωρα το τουρνουά.

Η Τσινγουέν Ζενγκ (Νο.122) παρότι έχασε με 6-4 το πρώτο σετ από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, πήρε τα επόμενα δύο, κάνοντας την ολική ανατροπή, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το εισιτήριο για τους «16».

Εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Τάλια Γκίμπσον και τη Φραντσέσκα Τζόουνς.

Θυμίζουμε πως την συμμετοχή τους από τη διοργάνωση απέσυραν οι Ίβα Γιόβιτς και Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, ενώ η Έμα Ραντουκάνου πήρε τη θέση της Αμερικανίδας στην κορυφή του ταμπλό και αποτελεί πιθανή αντίπαλος για τη Ζενγκ.

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