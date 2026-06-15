Πέθανε ο πρώην «αστέρας» του NFL, Άλντον Σμιθ – Ήταν μόλις 36 ετών

Ο Άλντον Σμιθ, πρώην «αστέρας» των San Francisco 49ers, του οποίου η πολλά υποσχόμενη καριέρα στο NFL πήρε την κατιούσα λόγω σειράς εξωαγωνιστικών ζητημάτων που αντιμετώπισε, «άφησε» την τελευταία του πνοή το Σάββατο (13/06), όπως ανακοίνωσε η ομάδα. Ήταν μόλις 36 ετών.

Οι 49ers ανέφεραν ότι «είμαστε συντετριμμένοι από τον αιφνίδιο και τραγικό θάνατο του Άλντον Σμιθ. Το αδιαμφισβήτητο ταλέντο και η κυριαρχία του στο γήπεδο ήταν εμφανή στοιχεία από την πρώτη στιγμή που εντάχθηκε στον οργανισμό μας, καταγράφοντας μία από τις κορυφαίες rookie σεζόν στην ιστορία του NFL. Πέρα από την αξία του ως αθλητή, ο Άλντον θα μείνει στη μνήμη μας για το μεταδοτικό του χαμόγελο που φώτιζε κάθε χώρο στον οποίο βρισκόταν. Όλοι μας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια Σμιθ και σε όλους όσοι τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν».

Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αίτια του θανάτου του.

Ο Σμιθ έδειξε απεριόριστες δυνατότητες στα δύο πρώτα χρόνια της καριέρας του στους 49ers· επιλεγμένος στο νούμερο 7 του Draft του 2011, καθιερώθηκε αμέσως ως ένας από τους κορυφαίους pass rushers του πρωταθλήματος, καταγράφοντας 14 sacks στην πρώτη του σεζόν και κερδίζοντας τον τίτλο του Defensive Rookie της Χρονιάς.

Η δεύτερη χρονιά του ήταν ακόμη καλύτερη, καθώς ολοκλήρωσε τη σεζόν με 19,5 sacks, επίδοση που παραμένει μέχρι σήμερα ρεκόρ του οργανισμού του Σαν Φρανσίσκο. Αποτελούσε βασικό πυλώνα μίας άμυνας των 49ers που διέθετε έξι παίκτες Pro Bowl, μεταξύ των οποίων και τον θρυλικός Πάτρικ Γουίλις.

Η συγκεκριμένη άμυνα κατετάγη δεύτερη στο NFL σε πόντους που δέχτηκε και οδήγησε τους 49ers μέχρι το Super Bowl XLVII, όπου ηττήθηκαν από τους Baltimore Ravens.

Τα χρόνια εκείνα ήταν τα κορυφαία της καριέρας του Σμιθ, αν και ήδη από το 2012 είχε βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή, έπειτα από περιστατικό στο σπίτι του, κατά το οποίο είχε τραυματιστεί με μαχαίρι σε πάρτι.

Η πραγματική πτώση ξεκίνησε το 2013, όταν συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τον Σεπτέμβριο και εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης στη διάρκεια της σεζόν. Αργότερα, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό εννέα αγώνων για παραβίαση της πολιτικής του NFL σχετικά με τη χρήση ουσιών και την προσωπική συμπεριφορά, ποινή που εξέτισε το 2014. Την ίδια χρονιά, συνελήφθη και έπειτα από επεισόδιο με την TSA στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Οι 49ers διέκοψαν τη συνεργασία τους μαζί του έπειτα από τρίτη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αυτή τη φορά σε υπόθεση φερόμενης εγκατάλειψης τροχαίου, λίγο πριν από την έναρξη της σεζόν του 2015.

Στη συνέχεια μετακινήθηκε στους Oakland Raiders, όπου αγωνίστηκε για μία πλήρη σεζόν, πριν η καριέρα του καταρρεύσει οριστικά. Ο Σμιθ δεν έπαιξε στα επόμενα 4 χρόνια, καθώς το NFL μετέτρεψε την αρχική μονοετή τιμωρία του σε επ’ αόριστον αποκλεισμό, λόγω των συνεχών εξωαγωνιστικών περιστατικών, μεταξύ των οποίων και κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, για τις οποίες αργότερα δήλωσε ένοχος.

Παρά τα προβλήματα αυτά –σε μία περίοδο κατά την οποία, όπως είχε αποκαλύψει, κοιμόταν ορισμένες νύχτες στο αυτοκίνητό του– ο Σμιθ επέστρεψε για μία ακόμη σεζόν, όταν ο ιδιοκτήτης των Dallas Cowboys, Τζέρι Τζόουνς, τού έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Το 2020, πραγματοποίησε μία αξιοπρεπή σεζόν ως βασικός, ενώ επρόκειτο να συνεχίσει στους Seattle Seahawks την καριέρα του. Ωστόσο, αποδεσμεύτηκε τον Αύγουστο του 2021 έπειτα από σύλληψη για επίθεση.

Ο Σμιθ επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί από το NFL το 2023.