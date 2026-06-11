Πόλο: Συντριβή για τον Ολυμπιακό στο Final 4 του Champions League

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Προ Ρέκο και η πρόκριση στον τελικό του Champions League αποδείχθηκε απλά ένα όνειρο.

Πόλο: Συντριβή για τον Ολυμπιακό στο Final 4 του Champions League
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Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο final-4 της Μάλτας για το Champions League.

Πραγματοποιώντας πολύ κακή εμφάνιση στον ημιτελικό ηττήθηκε με 19-13 από την πανίσχυρη Προ Ρέκο, η οποία το Σάββατο (13/6, 22:00) θα διεκδικήσει τον 12ο τίτλο της ιστορίας της, απέναντι στην Μπαρτσελονέτα. Νωρίτερα την ίδια ημέρα (13/6, 20:00), οι Πειραιώτες θα παίξουν για την τρίτη θέση, με αντίπαλο την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φερεντσβάρος.

Η Προ Ρέκο πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο λεπτό του αγώνα και αυτό ήταν το προμήνυμα για την καταιγίδα που ακολούθησε. Η ιταλική ομάδα τελείωσε την πρώτη περίοδο με 8/9 σουτ (!) και προηγήθηκε 8-4, σκοράροντας σχεδόν σε κάθε επίθεσή της, είτε στα ίσια είτε σε παίκτη παραπάνω. Ο Ελβις Φάτοβιτς αντικατέστησε τον Τζωρτζάτο με τον Ζερδεβά ήδη μετά τα πρώτα λεπτά, είδε τον Ζάλανκι να παλεύει μόνος του με τρία γκολ, αλλά η "ερυθρόλευκη" άμυνα... δεν υπήρχε πουθενά.

Μία μικρή αμυντική βελτίωση υπήρξε στη δεύτερη περίοδο, αλλά ο Μαξ Ιρβινγκ με τρία γκολ φρόντισε ώστε η διαφορά, όχι απλά να μην μειωθεί, αλλά αντίθετα να αυξηθεί στο +6 (13-7) στο ημίχρονο. Ο Φάτοβιτς επανέφερε κάποια στιγμή τον Τζωρτζάτο, αλλά η Προ Ρέκο ήταν σχεδόν αλάνθαστη στον παίκτη παραπάνω (8/9 στο πρώτο ημίχρονο!), ενώ ο Ολυμπιακός κέρδιζε μεν πολλές αποβολές, αλλά ήταν σταθερά γύρω στο 50%.

Το δεύτερο μισό του αγώνα εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, καθώς η ιταλική ομάδα δεν άφησε κανένα περιθώριο στους "ερυθρόλευκους" να σκεφτούν καν ότι θα μπορούσαν να κυνηγήσουν την ανατροπή. Η διαφορά έφτασε μέχρι τα οκτώ γκολ (17-9), στις αρχές του τελευταίου οκταλέπτου, με τους Ιταλούς να χαλαρώνουν λίγο στο φινάλε και τον Ολυμπιακό να μειώνει στο τελικό 19-13.

Τα οκτάλεπτα: 8-4, 5-3, 3-2, 3-4

ΠΡΟ ΡΕΚΟ (Σάντρο Σούκνο): Νικόζια, Ντι Φούλβιο 1, Γρανάδος 4, Κανέλα 2, Φοντέλι 1, Ντούρικ, Πρεσούτι 2, Πάβιγιαρντ 1, Ιόκι Γκράτα 1, Μπούριτς 1, Κοντέμι 2, Ιρβινγκ 4, Νέγκρι, Κάσια

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου, Αλαφραγκής 2, Κάκαρης, Νικολαϊδης 2, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος

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