Ολυμπιακός-Ματαρό 14-12: Στον τελικό του LEN Champions League οι «ερυθρόλευκες»

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του LEN Champions League Γυναικών, επικρατώντας 14-12 της Ματαρό στον ημιτελικό του Final Four που διεξάγεται στη Μάλτα.

Οι «ερυθρόλευκες» διατήρησαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, δείχνοντας ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και κρατώντας το προβάδισμα που είχαν χτίσει, μέχρι το τελικό σφύριγμα που τους χάρισε το εισιτήριο για τον ευρωπαϊκό τελικό.

Πρωταγωνίστριες στην επίθεση ήταν η Άμπι Άντριους και η Φωτεινή Τριχά, οι οποίες σημείωσαν από τέσσερα γκολ η καθεμία. Καθοριστική ήταν και η παρουσία της Αλεξάνδρα Σταματοπούλου κάτω από τα δοκάρια, με την Ελληνίδα τερματοφύλακα να πραγματοποιεί καθοριστικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης απόκρουσης πέναλτι στην τελευταία περίοδο.

Ο Ολυμπιακός, υπό την καθοδήγηση του Γιώργος Ντόσκας, επιστρέφει σε τελικό Champions League μετά από έναν χρόνο και πλέον στρέφει το βλέμμα του στη μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στη Φερεντσβάρος, με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου της ιστορίας του.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-6, 4-3, 1-1