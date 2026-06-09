Ήττα και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του Queen's

Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε με 2-0 σετ την ήττα από την Τατιάνα Μαρίακαι αποχαιρέτησε πρόωρα το WTA 500 του Queen's.

Ήττα και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του Queen's
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Άδοξο τέλος είχε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο 500αρι τουρνουά του Queen's, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να γνωρίζει την ήττα στον πρώτο γύρο από την Τατιάνα Μαρία και να αποχαιρετά το Λονδίνο.

Η Τατιάνα (Νο. 52) πέτυχε σε κακή ημέρα τη Σάκκαρη και επικράτησε με 2-0 σετ (3-6, 3-6), παίρνοντας εύκολα το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο. Εκεί θα βρει απέναντί της την Έλενα Ριμπάκινα, επικεφαλής του ταμπλό.

Επόμενος σταθμός για τη Σάκκαρη είναι το Wimbledon το οποίο θα διεξαχθεί από τις 29/6 -12/7.

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