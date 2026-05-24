· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα των τελικών της Α1 ανδρών

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα τεθούν αντιμέτωποι στους τελικούς της Water Polo League Ανδρών, με τους δύο «αιώνιους» να συναντώνται ξανά σε σειρά τελικών μετά από 11 χρόνια.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα των τελικών της Α1 ανδρών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα μονομαχήσουν για τον τίτλο στο πρωτάθλημα πόλο ανδρών, σε μία ιστορική σειρά τελικών ανάμεσα στους δύο «αιώνιους».

Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την πρόκριση διατηρώντας το αήττητο στη φετινή διοργάνωση, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Βουλιαγμένης με δύο νίκες στα ημιτελικά (20-10, 14-13).

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς έπειτα από σκληρή σειρά απέναντι στον Απόλλων Σμύρνης, επικρατώντας με 12-9 στον τρίτο και καθοριστικό ημιτελικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία που Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν σε τελικούς πρωταθλήματος πόλο ανδρών, με την προηγούμενη να καταγράφεται τη σεζόν 2014/15.

Οι τελικοί θα διεξάγονται ανά δύο ημέρες, με τον Ολυμπιακό να διαθέτει το πλεονέκτημα έδρας χάρη στην αήττητη πορεία του στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα των τελικών:

1ος τελικός:

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Τρίτη 26 Μαΐου 2026)

2ος τελικός:

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (Πέμπτη 28 Μαΐου 2026)

3ος τελικός:

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Σάββατο 30 Μαΐου 2026)

4ος τελικός (αν χρειαστεί):

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026)

5ος τελικός (αν χρειαστεί):

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026)

COMMENTS
LATEST NEWS
23:57 EUROLEAGUE

«Βράζουν» και στην Τουρκία με τη διαιτησία

23:52 EUROLEAGUE

Ισπανός δημοσιογράφος: «Πρωταθλητής-μαϊμού ο Ολυμπιακός»!

23:41 EUROLEAGUE

MVP του Final-4 ο Φουρνιέ

23:37 EUROLEAGUE

Σκαριόλο: «Τα φάουλ του Λάιλς έπαιξαν ρόλο, θα ξαναδούμε το ματς για να δούμε τι συνέβη»

23:33 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Μπαρτζώκας: «Το αξίζαμε»

23:29 EUROLEAGUE

Τα ποσά που βάζουν οι ομάδες στα ταμεία τους

23:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μπριζ το γιόρτασε με συρτάκι για τον Χρήστο Τζόλη (Vid.)

23:22 EUROLEAGUE

Στους 3 τίτλους ο Παπανικολάου, «άπιαστος» ο «Φράγκι»

23:14 EUROLEAGUE

Final Four 2026: Η Χρυσή Βίβλος της EuroLeague

23:09 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Πρωταθλητής Ευρώπης κόντρα στη... μισή «Βασίλισσα»

22:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Τορένσε σόκαρε την Πορτογαλία: Πήρε το Κύπελλο στον τελικό με την Σπόρτινγκ!

22:34 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα των τελικών της Α1 ανδρών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας