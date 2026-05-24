Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα των τελικών της Α1 ανδρών

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα μονομαχήσουν για τον τίτλο στο πρωτάθλημα πόλο ανδρών, σε μία ιστορική σειρά τελικών ανάμεσα στους δύο «αιώνιους».

Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την πρόκριση διατηρώντας το αήττητο στη φετινή διοργάνωση, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Βουλιαγμένης με δύο νίκες στα ημιτελικά (20-10, 14-13).

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς έπειτα από σκληρή σειρά απέναντι στον Απόλλων Σμύρνης, επικρατώντας με 12-9 στον τρίτο και καθοριστικό ημιτελικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία που Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν σε τελικούς πρωταθλήματος πόλο ανδρών, με την προηγούμενη να καταγράφεται τη σεζόν 2014/15.

Οι τελικοί θα διεξάγονται ανά δύο ημέρες, με τον Ολυμπιακό να διαθέτει το πλεονέκτημα έδρας χάρη στην αήττητη πορεία του στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα των τελικών:

1ος τελικός:

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Τρίτη 26 Μαΐου 2026)

2ος τελικός:

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (Πέμπτη 28 Μαΐου 2026)

3ος τελικός:

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Σάββατο 30 Μαΐου 2026)

4ος τελικός (αν χρειαστεί):

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026)

5ος τελικός (αν χρειαστεί):

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026)