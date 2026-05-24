Roland Garros: Έγινε viral ο Αρτούρ Γκεά - «Πρέπει να πάω τουαλέτα, θα τα κάνω μέσα στο γήπεδο»

Μία από τις πιο παράξενες, αμήχανες και ταυτόχρονα viral στιγμές χάρισε ο Αρτούρ Γκεά, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής του με τον Κάρεν Κατσάνοφ.

Ο 21χρονος Γάλλος τενίστας αντιμετώπισε έντονο πρόβλημα στο στομάχι την ώρα του αγώνα και αναγκάστηκε να ζητήσει εσπευσμένα ιατρικό τάιμ άουτ. Στην προσπάθειά του να εξηγήσει την κρισιμότητα της κατάστασης στον διαιτητή της αναμέτρησης, τα μικρόφωνα του κορτ τον.. έπιασαν με τον ίδιο να χαρίζει επική ατάκα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου:

«Έχω διάρροια, πρέπει να πάω στην τουαλέτα. Δεν μπορώ πλέον να κινηθώ, θα τα κάνω μέσα στο γήπεδο!», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο Γκεά ρώτησε γεμάτος αγωνία τον διαιτητή αν μιλάει γαλλικά (τη μητρική του γλώσσα), ώστε να μπορέσει να του περιγράψει με κάθε... λεπτομέρεια το μέγεθος του στομαχικού του προβλήματος και να πάρει την άδεια να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια.

Όπως ήταν φυσικό, το βίντεο του Γάλλου έγινε αμέσως top trend στα social media, προκαλώντας εκατοντάδες σχόλια από τους φίλους του τένις, με τον ίδιο να κερδίζει την παγκόσμια προσοχή.