Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο η Πέννυ Ρόγκα – Το ευχαριστώ του Ερασιτέχνη σε Βρούτση και ΥΓΕΙΑ

Η περιπέτεια υγείας της αθλήτριας του Παναθηναϊκού έκανε απαραίτητη τη διακομιδή της σε νοσοκομείο για άμεση ιατρική φροντίδα.

Όπως ενημέρωσε επίσημα ο Παναθηναϊκός Α.Ο., το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (23/5), με τις εξελίξεις να απαιτούν άμεσες ενέργειες για τη μεταφορά και νοσηλεία της αθλήτριας.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, ο οποίος συνέβαλε ώστε η Πέννυ Ρόγκα να μεταφερθεί άμεσα από την Πάρο στη Σύρο για να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Μέσω ανακοίνωσής του, ο Παναθηναϊκός ευχαρίστησε δημόσια τόσο τον Ιωάννη Βρούτση όσο και τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ για την άμεση ανταπόκριση και τη στήριξη που προσφέρθηκε στην αθλήτρια κατά τη διάρκεια της περιπέτειας υγείας της.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟ

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ιωάννη Βρούτση.

Η αθλήτρια του Συλλόγου Πέννυ Ρόγκα χρειάστηκε χτες άμεσης ιατρικής περίθαλψης και καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο κ. Βρούτσης στην άμεση διακομιδή της από την Πάρο στη Σύρο.

Ο κ. Βρούτσης ενδιαφέρθηκε και μετέπειτα για την πορεία της υγείας της και συνέβαλλε στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του περιστατικού

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Όμιλο Υγεία για την άμεση ανταπόκριση και ιατρική περίθαλψη στην αθλήτρια του Παναθηναϊκού Πέννυ Ρόγκα.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά για μια ακόμα φορά τη διεύθυνση του Νοσοκομείου Υγεία και ιδιαίτερα τους κ. Δημήτρη Στέφο, τον γιατρό Χρήστο Κοντοβουνήσιο και τον κ. Αναστάσιο Ντίνο για την άμεση ανταπόκριση και το ενδιαφέρον τους».