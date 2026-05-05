ΑΕΚ – Ολυμπιακός 29-36: Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν στο break των «κιτρινόμαυρων»

Ο Ολυμπιακός έκανε break στο break, καθώς νίκησε 36-29 την ΑΕΚ στο Καματερό, ισοφάρισε σε 1-1 κι ανέκτησε το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς της Handball Premier

Βαγγέλης Πάτας

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι άφησε πίσω την ήττα της Πρωτομαγιάς (33-32) στην Ηλιούπολη και κυριάρχησε στον δεύτερο τελικό, ο οποίος διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας της ΑΕΚ.

Στα πρώτα λεπτά, η Ένωση προηγήθηκε, ωστόσο ο Ολυμπιακός είχε διαρκώς τις απαντήσεις. Ο Τζίμπουλας έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (5-4), ενώ λίγο αργότερα ο Σλίσκοβιτς ανέβασε τη διαφορά στα δύο τέρματα (6-4).

Οι «ερυθρόλευκοι» σταδιακά αύξησαν την υπεροχή τους, φτάνοντας στο +7 (16-9) στο 25’, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 18-12. Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα δεν άλλαξε, με τον Ολυμπιακό να ανεβάζει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (24-14 στο 36’).

Η ΑΕΚ επιχείρησε να επιστρέψει, μειώνοντας τη διαφορά στα 6-7 γκολ, όμως οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος, φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού τη φετινή σεζόν, μετά το 24-23 στο Σούπερ Καπ και το 33-29 στον τελικό του Κυπέλλου.

Η σειρά των τελικών διακόπτεται προσωρινά, λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας χάντμπολ των ανδρών, η οποία αντιμετωπίζει την Ολλανδία στις 13 Μαΐου στη Χαλκίδα και στις 17 Μαΐου στο Ρότερνταμ, για τα μπαράζ πρόκρισης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.

