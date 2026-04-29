WTA: Ανακοίνωσε τουρνουά στην Αθήνα

Τουρνουά WTA θα φιλοξενήσει η Αθήνα, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει την ένταξη του event στο καλεντάρι. Μάλιστα ο εν λόγω θεσμός επιστρέφει μετά από 36 χρόνια στην Ελλάδα, αντικαθιστώντας το Jiangxi Open της Κίνας.

Οι δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη για το τουρνουά:

«Το να μπορώ να μπω στο γήπεδο στην πατρίδα μου και να ακούω τους Έλληνες φιλάθλους θα είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας μου. Η Αθήνα είναι το μέρος όπου έπιασα για πρώτη φορά ρακέτα τένις και ονειρεύτηκα να γίνω επαγγελματίας παίκτρια. Το να έρθει εδώ ένα τουρνουά WTA θα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή και μια σπουδαία ευκαιρία να αναδείξουμε το ελληνικό τένις και να εμπνεύσουμε νέους αθλητές».