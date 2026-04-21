Παναθηναϊκός: Sold out ο αγώνας τίτλου με τον ΖΑΟΝ
Οnsports Τeam 21 Απριλίου 2026, 12:21
Ο Παναθηναϊκός A.O. ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον τρίτο τελικό της Volley League γυναικών με τον ΖΑΟΝ.

Έτοιμος να πανηγυρίσει το 28ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο βόλεϊ γυναικών είναι ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινες» έχουν το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά κόντρα στον ΖΑΟΝ και πλέον θέλουν μία νίκη για να κατακτήσουν την κούπα.

Στην προσπάθεια αυτή οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα γεμίσουν το κλειστό γυμναστήριο του Μετς το απόγευμα της ερχόμενης Πέμπτης (23/4, 19:00).

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον τρίτο τελικό της Volley League γυναικών (23/4, 19:00, Μετς) με αντίπαλο τον ΖΑΟΝ».



