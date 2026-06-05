· Μπαρτσελόνα

Ο Γιαμάλ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της La Liga

MVP της χρονιάς στην Ισπανία ο σταρ της Μπαρτσελόνα.

Ο Γιαμάλ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της La Liga
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Καλύτερος ποδοσφαιριστής στη LaLiga για τη σεζόν 2025/26 αναδείχθηκε ο Λαμίν Γιαμάλ.

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα βοήθησε την ομάδα του να κατακτήσει για δεύτερη σερί χρονιά το πρωτάθλημα έχοντας 16 γκολ και 12 ασίστ.

Η «Μπάρτσα» είδε προ ημερών να παίρνει το βραβείο του κορυφαίου προπονητή ο δικός της τεχνικός, ο Γερμανός Χάνσι Φλικ.

Οι «μπλαουγκράνα» υπερασπίστηκαν τον τίτλο τους με 31 νίκες και μόλις 6 ήττες έχοντας την κορυφαία επίθεση με 95 γκολ, ενώ είχαν το απόλυτο εντός έδρας με 19/19.

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