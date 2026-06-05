Ο Γιαμάλ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της La Liga

Καλύτερος ποδοσφαιριστής στη LaLiga για τη σεζόν 2025/26 αναδείχθηκε ο Λαμίν Γιαμάλ.

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα βοήθησε την ομάδα του να κατακτήσει για δεύτερη σερί χρονιά το πρωτάθλημα έχοντας 16 γκολ και 12 ασίστ.

Η «Μπάρτσα» είδε προ ημερών να παίρνει το βραβείο του κορυφαίου προπονητή ο δικός της τεχνικός, ο Γερμανός Χάνσι Φλικ.

Οι «μπλαουγκράνα» υπερασπίστηκαν τον τίτλο τους με 31 νίκες και μόλις 6 ήττες έχοντας την κορυφαία επίθεση με 95 γκολ, ενώ είχαν το απόλυτο εντός έδρας με 19/19.