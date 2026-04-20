Παναθηναϊκός: Φέρνει την Τίμερμαν για την ευρωπαϊκή υπέρβαση

Ο Παναθηναϊκός φέρνει στην Ελλάδα την Ελίν Τίμερμαν, κάτοχο του CEV Cup με την Γαλατασαράι, θέλοντας να φτιάξει ομάδα που θα κερδίσει ευρωπαϊκό τίτλο.

Σπουδαία μεταγραφή ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με την Ολλανδή κεντρική, Έλιν Τίμερμαν, που κατέκτησε φέτος το CEV Cup με την ομάδα της Γαλατασαράι.

Η Τίμερμαν είναι 27 ετών, διεθνής με την Ολλανδία και αγωνίζεται στην Τουρκία από το 2024.

Στόχος των «πράσινων» είναι να κάνουν ακόμα πιο ισχυρή την ομάδα που έφτασε μέχρι τον τελικό του Challenge Cup, ώστε να κατακτήσουν τον ευρωπαϊκό τίτλο.

Εξελίξεις υπάρχουν και με την Μαρτίνα Σάμανταν, η οποία αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει στον Πανιώνιο.