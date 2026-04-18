Πόλο: Νικητής ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι αιωνίων

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 14-10 του Παναθηναϊκού και ολοκλήρωσαν με το απόλυτο νικών – Αποτελέσματα και βαθμολογίες.

Με το απόλυτο νικών ολοκλήρωσε και φέτος την κανονική περίοδο της Waterpolo League ανδρών ο Ολυμπιακός. Στο άνευ βαθμολογικής σημασίας ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής της Β΄ φάσης, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν στο Σεράφειο του Παναθηναϊκού με 14-10. Το «τριφύλλι» είχε ήδη διασφαλίσει τη δεύτερη θέση και αγωνίστηκε χωρίς τρία βασικά στελέχη του (Χαλυβόπουλο, Παπανικολάου και Κουρούβανη), ενώ στον πάγκο κάθισε ο Μάκης Βολτυράκης, αφού ο Δημήτρης Μάζης ήταν τιμωρημένος.

Ο Απόλλων Σμύρνης «σφράγισε» την τρίτη θέση του Γκρουπ 1, συντρίβοντας 23-5 το Παλαιό Φάληρο με οκτώ γκολ του Νίκολα Μπογκντάνοβιτς. Με πρωταγωνιστή τον 18χρονο Αγγελο Λεωνιδάκη, που πέτυχε πέντε γκολ, ο ΠΑΟΚ νίκησε 15-11 τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη, πήρε την πέμπτη θέση και θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά των πλέι-οφ τη Βουλιαγμένη, «στέλνοντας» τους -έκτους- «κυανέρυθρους» στο δρόμο του Απόλλωνα.



Στη μάχη της παραμονής, η Λάρισα υποβιβάστηκε οριστικά στην Α2, μετά την ήττα με 26-10 από τον Εθνικό στον Πειραιά, καθώς έχει διαφορά 16 βαθμών από τον ΟΦΘ, τον οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπίσει στα πλέι-άουτ (βάσει προκήρυξης, αν η διαφορά είναι άνω των 15 βαθμών, οι αγώνες των πλέι-άουτ δεν γίνονται). Ο ΝΟ Πατρών νίκησε 18-13 τον ΟΦΘ και ξεπέρασε στην ισοβαθμία τα Χανιά, «κλέβοντας» το πλεονέκτημα έδρας από την κρητική ομάδα στον α΄ γύρο των πλέι-άουτ. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια -με μειονέκτημα έδρας- τον ΟΦΘ, με τον ηττημένο να υποβιβάζεται και τον νικητή να πηγαίνει σε αγώνα μπαράζ με τον δεύτερο της Α2. Χίος και Εθνικός ολοκλήρωσαν τις φετινές τους υποχρεώσεις, καταλαμβάνοντας την 11η και τη 12η θέση αντίστοιχα.

Τα ζευγάρια στα πλέι-οφ (στις δύο νίκες):

Α΄ ΦΑΣΗ

Απόλλων Σμύρνης-Πανιώνιος (1)

Βουλιαγμένη-ΠΑΟΚ (2)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Ολυμπιακός-Νικητής 2

Παναθηναϊκός-Νικητής 1

Τα ζευγάρια των play-in:

Α΄ ΦΑΣΗ

Παλαιό Φάληρο-Περιστέρι (1)

Υδραϊκός-Γλυφάδα (2)

Β΄ ΦΑΣΗ

Ηττημένος 1-Νικητής 2 (3)

* Οι αγώνες είναι μονοί. Οι νικητές του αγώνα 1 και του αγώνα 3 προκρίνονται στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8.

Τα ζευγάρια των πλέι-άουτ (στις δύο νίκες):

Α΄ ΦΑΣΗ

ΝΟ Πατρών-Χανιά (1)

Β΄ ΦΑΣΗ

ΟΦΘ-Νικητής 1

* Ο νικητής του αγώνα της Β΄ φάσης των πλέι-άουτ θα δώσει αγώνα μπαράζ με τον δεύτερο της Α2 κατηγορίας.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης:

ΓΚΡΟΥΠ 1

Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 11-15

Παλ. Φάληρο-Απόλλων Σμύρνης 5-23

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 10-14

Βουλιαγμένη-Περιστέρι 19/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 479-180 66

Παναθηναϊκός 377-193 57

Απόλλων Σμύρνης 433-232 54

Βουλιαγμένη 342-215 48 -21αγ.

ΠΑΟΚ 339-282 39

Πανιώνιος 347-306 36

Παλαιό Φάληρο 212-334 22

Περιστέρι 230-293 21 -21αγ.

ΓΚΡΟΥΠ 2

Χανιά-Γλυφάδα 11-12

ΝΟ Πατρών-ΟΦΘ 18-13

Εθνικός-Λάρισα 26-10

Χίος-Υδραϊκός 14-17

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Υδραϊκός 295-246 40

Γλυφάδα 292-312 36

Χίος 281-300 32

Εθνικός 289-301 30

ΟΦΘ 237-387 15

ΝΟ Πατρών 248-389 13

Χανιά 226-318 13

Λάρισα 185-524 -1

* Η Λάρισα έχει έναν μηδενισμό και -1 βαθμό.