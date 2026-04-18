Τένις: Εκτός Μαδρίτης ο Κάρλος Αλκαράθ

Onsports Team

Ένας τραυματισμός στον καρπό κρατά τον Ισπανό σταρ του τένις εκτός του τουρνουά που διεξάγεται στην πατρίδα του.

Το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το Masters της Μαδρίτης, το οποίο ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, λόγω τραυματισμού στον καρπό. Ήδη, ο Ισπανός είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει το τουρνουά της Βαρκελώνης.

«Υπάρχουν νέα που είναι πολύ δύσκολο να ανακοινωθούν. Η Μαδρίτη είναι το σπίτι μου, είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά μέρη στο καλεντάρι για μένα και γι’ αυτό με πονάει τόσο πολύ που δεν μπορώ να αγωνιστώ εδώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά», έγραψε ο ίδιος στα social media.