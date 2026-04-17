Ιστιοπλοΐα: Η Ελένη Τριάντου και ο Στέφανος Σαμαράς φιγουράρουν στην κορυφή του ILCA 4 Youth!

Οι Ελληνες ιστιοπλόοι συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 4 Youth που διεξάγεται στην Ισπανία.

Οι αθλητές και οι αθλήτριές μας φιγουράρουν στην κορυφή της γενικής βαθμολογίας αγοριών και κοριτσιών κι ασφαλώς έχουν θέσει ισχυρή υποψηφιότητα για να ανέβουν στο βάθρο.

Με τη διεξαγωγή της έκτης ιστιοδρομίας τελείωσε η προκριματική φάση και από σήμερα οι 427 ιστιοπλόοι από 42 χώρες θα χωριστούν σε τέσσερις στολίσκους ανάλογα με τα αποτελέσματά τους.

Στα κορίτσια, λοιπόν, η Ελένη Τριάντου εξακολουθεί να προηγείται με 9 βαθμούς και στη γενική βαθμολογία των 169 σκαφών και στα U16. Οι θέσεις της είναι 1, 9 (την έχει αφαιρέσει ως τη χειρότερη), 2, 1, 4 και 1 αντίστοιχα.

Η Ελένη Κοτινοπούλου ανέβηκε στην 5η θέση των U18 με 28 βαθμούς. Έχει τερματίσει 13 (την αφαίρεσε), 7, 5, 2, 4, και 10.

Η Ελένη Αλχανάτη είναι 8η με 36 βαθμούς και οι θέσεις της είναι 1, 2, 2, 28, 3 και 57 που την αφαίρεσε ως τη χειρότερή της.

Στα αγόρια ο Στέφανος Σαμαράς πραγματοποιεί έξοχη εμφάνιση και με 8 βαθμούς ανέβηκε στην 1η θέση της γενικής βαθμολογίας των 258 σκαφών. Έχει τερματίσει 2, 2, 2, 3 ( την αφαίρεσε), 1 και 1 αντίστοιχα.

Πολύ καλά πάει και ο Μιχαήλ Ακάλεστος, ο οποίος βρίσκεται στη 8η θέση με 29 βαθμούς. Οι θέσεις του είναι 4, 10, 4, 11 (την αφαίρεσε), 8 και 3 αντίστοιχα.

Ο Λεωνίδας Καλπογιαννάκης είναι 19ος στη γενική βαθμολογία και 3ος στην κατηγορία U16. Έχει τερματίσει 15, 12, 25 (την αφαίρεσε), 2, 6 και 11 αντίστοιχα.