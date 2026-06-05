Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος

Η δράση στο μπάσκετ συνεχίζεται με τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Η σειρά βρίσκεται στο 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού, μετά την κλοπή που υπέστη ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ πριν από δύο μέρες.

Πλέον, το «τριφύλλι» θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του για να ισοφαρίσει τη σειρά, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν σε ένα αποτέλεσμα που θα τους φέρει ακόμα πιο κοντά στον τίτλο.

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 στο Telekom Center Athens, με την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ να μεταδίδει ζωντανά τη σπουδαία αναμέτρηση.