NCAA: Από τη Νέα Ορλεάνη στο Ντρέξελ ο Παναγιώτης Παγώνης

Ο Παναγιώτης Παγώνης άφησε το Πανεπιστήμιο της Νέας Ορλεάνης για αυτό του Ντρέξλερ.

NCAA: Από τη Νέα Ορλεάνη στο Ντρέξελ ο Παναγιώτης Παγώνης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέο κεφάλαιο στην κολεγιακή του καριέρα ανοίγει ο Παναγιώτης Παγώνης, καθώς θα συνεχίσει την πορεία του στο NCAA με τη φανέλα του Πανεπιστημίου Ντρέξελ.

Ο 19χρονος φόργουορντ, ύψους 2,04 μέτρων, μετακομίζει στη Φιλαδέλφεια με στόχο να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο και περισσότερες ευκαιρίες εξέλιξης στο νέο του περιβάλλον.

Ο Παγώνης προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Μίλωνα και συγκαταλέγεται στα ταλαντούχα πρόσωπα της νέας γενιάς του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας παράλληλα συμμετοχές με τις μικρές Εθνικές ομάδες.

Στην πρώτη του σεζόν στο NCAA ο Έλληνας φόργουορντ αγωνίστηκε σε 30 αναμετρήσεις, ξεκινώντας στις επτά από αυτές στη βασική πεντάδα. Ο μέσος χρόνος συμμετοχής του έφτασε τα 17,6 λεπτά ανά παιχνίδι, καταγράφοντας 4,1 πόντους και 3,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Το Πανεπιστήμιο Ντρέξελ καλωσόρισε τον Παγώνη μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντάς τον ως τον «Εκτελεστή από την Αθήνα» και εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη συμβολή του στο πρόγραμμα της ομάδας.

https://www.instagram.com/p/DZKxZjHDfWW/
COMMENTS
LATEST NEWS
09:39 ΣΠΟΡ

Βόλεϊ: Στη μάχη του European League οι Εθνικές ανδρών και γυναικών

09:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καραγκούνης για Λεωφόρο: «Ιδιαίτερο να παίζω εδώ, ακόμα κι όταν ήταν... χωράφι»

09:24 ΜΠΑΣΚΕΤ

NCAA: Από τη Νέα Ορλεάνη στο Ντρέξελ ο Παναγιώτης Παγώνης

08:59 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για τα ημιτελικά του Roland Garros

08:37 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος

08:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιώργος Βαρδινογιάννης: «Ουδέποτε κατήργησα τη Θύρα 13, απεναντίας την ανέβασα»

08:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλαφούζος: «Έγινε Παναθηναϊκός και πήγα 8-9 χρονών στη Λεωφόρο» - Πότε θα είναι έτοιμος ο Βοτανικός

08:03 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Η ώρα της ισοφάρισης ή του απόλυτου πλεονεκτήματος

07:44 GREEK BASKET LEAGUE

Γιαννακόπουλος: «Μετά το πρωτάθλημα θα μάθετε σε ποιον έκανα πρόταση»

07:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιάννης Βαρδινογιάννης: «Αναστήσαμε τη Λεωφόρο το 2000, βεβαίως και στηρίζω τον Αλαφούζο»

05:04 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καναλωτή: Αποκλιμάκωση ανατιμήσεων σε 63 κατηγορίες προϊόντων

02:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λούκα Μόντριτς: Σκέψεις να αποσυρθεί μετά το Μουντιάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας