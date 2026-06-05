NCAA: Από τη Νέα Ορλεάνη στο Ντρέξελ ο Παναγιώτης Παγώνης

Νέο κεφάλαιο στην κολεγιακή του καριέρα ανοίγει ο Παναγιώτης Παγώνης, καθώς θα συνεχίσει την πορεία του στο NCAA με τη φανέλα του Πανεπιστημίου Ντρέξελ.

Ο 19χρονος φόργουορντ, ύψους 2,04 μέτρων, μετακομίζει στη Φιλαδέλφεια με στόχο να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο και περισσότερες ευκαιρίες εξέλιξης στο νέο του περιβάλλον.

Ο Παγώνης προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Μίλωνα και συγκαταλέγεται στα ταλαντούχα πρόσωπα της νέας γενιάς του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας παράλληλα συμμετοχές με τις μικρές Εθνικές ομάδες.

Στην πρώτη του σεζόν στο NCAA ο Έλληνας φόργουορντ αγωνίστηκε σε 30 αναμετρήσεις, ξεκινώντας στις επτά από αυτές στη βασική πεντάδα. Ο μέσος χρόνος συμμετοχής του έφτασε τα 17,6 λεπτά ανά παιχνίδι, καταγράφοντας 4,1 πόντους και 3,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Το Πανεπιστήμιο Ντρέξελ καλωσόρισε τον Παγώνη μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντάς τον ως τον «Εκτελεστή από την Αθήνα» και εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη συμβολή του στο πρόγραμμα της ομάδας.