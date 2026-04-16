Volley League Γυναικών: Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός, έκανε το 1-0 στους τελικούς με τον ΖΑΟΝ

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός ήταν απόλυτος κυρίαρχος στον πρώτο τελικό του βόλεϊ γυναικών κόντρα στον ΖΑΟΝ κι έκανε το 1-0 επικρατώντας με 3-0 σετ.

Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος στο βόλεϊ γυναικών έκανε ο Παναθηναϊκός.

Αποδίδοντας εξαιρετικό βόλεϊ και στα τρία σετ, η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι δεν άφησε κανένα περιθώριο... αντίδρασης στον ΖΑΟΝ στον πρώτο τελικό της Volley League Γυναικών, επικράτησε με 3-0 σετ στο κλειστό του Μετς κι έκανε το 1-0 στη σειρά, πλησιάζοντας στον 27ο τίτλο της Ιστορίας του.

Οι «πράσινες» ήταν ασταμάτητες απέναντι στην ομάδα-έκπληξη της εφετινής Λίγκας, που απέκλεισε κατά σειρά Ολυμπιακό και ΑΕΚ στα play off και χρειάζονται πλέον άλλες δύο νίκες για να επιστρέψουν στους τίτλους έπειτα από μία διετία.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο πρώτο σετ με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και κυριάρχησε σε απόλυτο βαθμό στο τερέν. Μετά τον πρώτο πόντο του ΖΑΟΝ από λάθος της Γουάιτ, οι «πράσινες» έγραψαν ένα 5-0 σερί χάρις στις επιθέσεις και τα μπλοκ της Γουάιτ, παίρνοντας «κεφάλι» από πολύ νωρίς. Οι Λαμπκόφσκα, Μπένετ και Σάμανταν μπήκαν στην επιθετική εξίσωση του Παναθηναϊκού και το σκορ ανέβαινε διαρκώς, με το «τριφύλλι» να φτάνει σε ένα εμφατικό 25-10 από μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου για το 1-0.

Αντίστοιχη εκκίνηση με πόντους της Γουάιτ (3) και Χατζηευστρατιάδου έκανε ο Παναθηναϊκός και στο δεύτερο σετ (4-1), με τον ΖΑΟΝ να βγάζει μία σχετική «αντίδραση» μειώνοντας σε 6-5 με πόντους των Ζιώγα και Τικμανίδου (2). Γρήγορα όμως οι «πράσινες» άρχισαν να ξαναχτίζουν ένα μικρό σερί αποκτώντας απόσταση ασφαλείας (11-6 και 16-10) χάρις στις Χατζηευστρατιάδου, Μπένετ και τον άσσο της Κωνσταντινίδου.

Η Σάμανταν συνέχισε να κάνει θραύση στο μπλοκ, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί το ισχυρό προβάδισμα και να «κλειδώνει» και το δεύτερο σετ με 25-19 (παρά την προσπάθεια του ΖΑΟΝ να μειώσει), κάνοντας το 2-0 με την Μπένετ.

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 6-1 χάρις στις Γουάιτ και Σάμανταν οι συνέχισαν να κυριαρχούν στην επίθεση και στο μπλοκ. Η Μπένετ με μία επίθεση κι έναν άσσο οδήγησε το σκορ στο 13-7, όμως η ομάδα της Κηφισιάς έβγαλε αντίδραση με τις Ζεράλδο και Γράβαρη, μειώνοντας σε 21-20, 22-21 και 23-22.

Η Γουάιτ «υπέγραψε» το 24-22, δίνοντας δύο ματς μπολ στον Παναθηναϊκό, όμως η Ζεράλδο και η Νικολοβα με άσσο ισοφάρισαν σε 24-24. Κι εκεί όμως «μίλησε» ξανά η κλάση της Γουάιτ για τις «πράσινες» που έκανε με επίθεση το 25-24, για να έρθει η επίθεση άουτ της Τικμανίδου που «τελείωσε» το ματς με 26-24 και 3-0 σετ για τον Παναθηναϊκό.

Ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Απριλίου (20:30) στο κλειστό Γυμναστήριο Ζηρινείου.

Τα σετ: 25-10, 25-19, 26-24

Volley League Γυναικών - Τελικοί

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 - Πρώτος αγώνας

Γυμναστήριο Μετς, 19:00: Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ζ.Α.Ο.Ν. 3-0 (25-10, 25-19, 26-24)

Κυριακή 19 Απριλίου 2026 - Δεύτερος αγώνας

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20:30: Ζ.Α.Ο.Ν. - Παναθηναϊκός Α.Ο.

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 - Τρίτος αγώνας

Γυμναστήριο Μετς, 19:00: Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ζ.Α.Ο.Ν.

Κυριακή 26 Απριλίου 2026 - Τέταρτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20:30: Ζ.Α.Ο.Ν. - Παναθηναϊκός Α.Ο.

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 - Πέμπτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Μετς, 21:00: Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ζ.Α.Ο.Ν.