Εθνική πόλο γυναικών: Οι κλήσεις του Χάρη Παυλίδη… στο δρόμο για το Ρότερνταμ

Μετά τους άνδρες σειρά παίρνουν οι γυναίκες και από 1-6 Μαΐου, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες του προκριματικού Τουρνουά World Cup Υδατοσφαίρισης Γυναικών (Division 1).

Οκτώ εθνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα διεκδικήσουν τα έξι εισιτήρια της πρόκρισης στην τελική φάση που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τους άνδρες στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, τον προσεχή Ιούλιο: Ιταλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Αυστραλία, απαρτίζουν το Β’ όμιλο, ΗΠΑ, Ουγγαρία, Ιαπωνία, Ισπανία τον Α’ όμιλο.

Πέρυσι (Απρίλιος 2025) η «γαλανόλευκη» κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση η τελική φάση της οποίας φιλοξενήθηκε στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας, λίγους μήνες πριν αναδειχτεί και πρωταθλήτρια κόσμου στη Σιγκαπούρη. Τα προκριματικά είχαν γίνει στην Αλεξανδρούπολη.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης κάλεσε 18 αθλήτριες για την έναρξη της προετοιμασίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά οι επιλογές:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Κυριακοπούλου Νικολέτα, Σαλταμανίκα Ραφαέλα.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Κρασσά Νεφέλη Άννα, Κοτσιώνη Μαρίνα, Ξενάκη Ελένη, Φουράκη Ασπασία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Κουρέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Πλευρίτου Βασιλική, Σάντα Στεφανία, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.

CN SABADELL: Γιαννοπούλου Αθηνά Δήμητρα.

FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.

Την Κυριακή 26/4 στο ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί σπουδαίο φιλικό ματς της εθνικής μας ομάδας με αντίπαλο την Ουγγαρία στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δυο ομάδων.