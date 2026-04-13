Τένις: Κατρακύλα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη – Σε ποια θέση βρίσκεται

Έχασε 19 θέσεις ο Έλληνας τενίστας με τον πρόωρο αποκλεισμό από το τουρνουά του Μόντε Κάρλο να τον «πληγώνει» σημαντικά – Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης.

Τη Δευτέρα του Πάσχα η ATP ανακοίνωσε την Παγκόσμια κατάταξη στο τένις. Σε αυτή ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει… κατρακυλήσει 19 ολόκληρες θέσεις. Ο αποκλεισμός του στο Μόντε Κάρλο απ’ τον Σερούντολο, τον έφερε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.

Πλέον ο Έλληνας τενίστας έχει υποχωρήσει στο Νο.67. Καθώς συγκέντρωσε 805 πόντους. Στην κορυφή της κατάταξης είναι ο Γιάνικ Σίνερ, μετά το θρίαμβό του επί του Κάρλος Αλκαράθ.

Η πρώτη δεκάδα αποτελείται από τους εξής:

1.Γιάνικ Σίνερ (Ιταλία)

2.Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία)

3.Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία)

4.Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία)

5.Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς)

6.Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ)

7.Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία)

8.Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ)

9.Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία)

10.Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία)