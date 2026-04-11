Champions League πόλο Γυναικών: Προβάδισμα Ολυμπιακού για το Final 4

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη 17-12 στο «Clasico» του ευρωπαϊκού πόλο γυναικών απέναντι στη Σαμπαντέλ, στον πρώτο προημιτελικό του Champions League γυναικών, αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στο Final-4 της Μάλτας (10-12 Ιουνίου), ενόψει και της ρεβάνς στην έδρα του.

Ο αγώνας ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, με τη Σαμπαντέλ να ανοίγει πρώτη το σκορ και τις «ερυθρόλευκες» να απαντούν άμεσα, διαμορφώνοντας από νωρίς ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Οι Ισπανίδες προσπάθησαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, όμως ο Ολυμπιακός έβρισκε λύσεις στην επίθεση, με την Άντριους και την Τορνάρου να δίνουν σημαντικές επιθετικές απαντήσεις, κρατώντας την ομάδα κοντά ή και μπροστά στο σκορ.

Στη συνέχεια, οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα ανέβασαν στροφές και πήραν τον έλεγχο του αγώνα, χτίζοντας σταδιακά διαφορά. Με συνεχόμενα γκολ και καλή αμυντική λειτουργία, ο Ολυμπιακός έφτασε να προηγηθεί ακόμη και με τέσσερα τέρματα διαφορά, εκμεταλλευόμενος τόσο την αποτελεσματικότητα στην επίθεση όσο και τις κρίσιμες επεμβάσεις της Σταματοπούλου.

Στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, οι «ερυθρόλευκες» διατήρησαν τον έλεγχο, βρίσκοντας λύσεις από πολλές παίκτριες, με την Άντριους, τη Σάντα και τη Μυριοκεφαλιτάκη να ξεχωρίζουν επιθετικά, ενώ η άμυνα κράτησε τη Σαμπαντέλ σε απόσταση ασφαλείας. Παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων να αντιδράσουν, η ελληνική ομάδα διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα και έφτασε δίκαια στη νίκη με 17-12.

Η Σαμπαντέλ προσπάθησε να μείνει στο παιχνίδι μέχρι το τέλος, όμως ο Ολυμπιακός είχε τις απαντήσεις σε κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης, «κλειδώνοντας» μια πολύτιμη επικράτηση που τον φέρνει αγκαλιά με την πρόκριση στην τελική τετράδα της διοργάνωσης.

Τα οκτάλεπτα: 5-6, 2-5, 1-3, 4-3

Σαμπαντέλ (Νταβίντ Πάλμα): Γουίλιαμς (7/24, 29,2%) Ριμπάνσκα 2, Φαν ντε Κρατς 3, Χουράδο, Γιαννοπούλου, Μορένο 2, Πιράλκοβα 2, Π. Καράσκο, Γιορένκ, Νταλμάσες, Κρέσπι 1, Γκονζάλες 1, Μ. Καράσκο, Πρέντις 1.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου (8/20, 40%), Κλεισούρα, Σάντα 3, Τριχά 2, Άντριους 5, Σιούτη, Μπίκου, Ε. Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς 2.