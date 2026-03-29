Χάντμπολ Γυναικών: «Καπάρωσε» την πρωτιά στην κανονική περίοδο η ΑΕΚ

Η Ένωση εξασφαλίζει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Α1 χάντμπολ γυναικών, μετά το 33-27 επί της Νέας Ιωνίας.

Στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ η ΑΕΚ επιβλήθηκε της πρωταθλήτριας Νέας Ιωνίας με 33-27, στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής. Με τη νίκη αυτή η Ενωση αποσπάστηκε τέσσερις βαθμούς από τον δεύτερο ΠΑΟΚ (που έχει δύο ματς λιγότερα) και δεδομένου ότι υπερτερεί στην ισοβαθμία, χρειάζεται απλώς μία νίκη επί του ΑΕΣΧ Πυλαίας, την τελευταία αγωνιστική, για να εξασφαλίσει οριστικά το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι-οφ.

Στις αναμετρήσεις της 17ης αγωνιστικής στην Α1 χάντμπολ των Γυναικών σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΠ Πανόραμα 22-28

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών-ΑΕΣΧ Πυλαίας 26-34

Άρης Νικαίας-ΓΑΣ Καματερού 23-34

ΑΕΚ-Νέα Ιωνία 33-27

ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός Αναβλήθηκε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΚ 32

ΠΑΟΚ 28 -15αγ.

Νέα Ιωνία 26

Αναγέννηση Άρτας 21

ΑΕΣΧ Πυλαίας 15

ΑΕΠ Πανόραμα 15

Αθηναϊκός 13 -16αγ.

ΓΑΣ Καματερού 12 -16αγ.

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 4

Άρης Νικαίας 0