Χάντμπολ: Εντός έδρας ήττα για τον Ολυμπιακό στον προημιτελικό του European Cup
Onsports Team 29 Μαρτίου 2026, 20:05
ΣΠΟΡ / Ολυμπιακός

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν από την GRK Οχρίδας με 31-26 και κυνηγούν μεγάλη ανατροπή στα Σκόπια για να διεκδικήσουν την πρόκριση.

Εξαιρετικά δύσκολη η αποστολή του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή για πρόκριση στους «4» του European Cup ανδρών στο χάντμπολ. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στην Ηλιούπολη με 31-26 από την GRK Οχρίδας, στον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό και θα πρέπει να αναζητήσουν μία πολύ μεγάλη ανατροπή στα Σκόπια, στη ρεβάνς του ερχόμενου Σαββάτου (4/4).

Ο Έλληνας διεθνής, Νίκος Λιάπης, ήταν ο κορυφαίος των νικητών με επτά γκολ, ενώ ο Σάββας Σάββας πάλευε μόνος του για τους γηπεδούχους, πετυχαίνοντας περισσότερα από τα μισά τέρματα της ομάδας του (14 από τα 26).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Σκαραμέλι, Κουν 1, Βίντα 1, Τζίμπουλας, Παπάζογλου 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 4, Κανδύλας, Τσαναξίδης, Ιβιτς, Σούργκιελ, Μάνθος, Πασσιάς 4, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 14

GRK ΟΧΡΙΔΑΣ (Μπόρις Ρόγεβιτς): Μποροζάν 2, Στρμλιαν 4, Οϊλέσκι 1, Γιαγκουρινόφσκι 1, Ιβάνκοβιτς 7, Κουκουλόφσκι, Ριστέσκι, Τασέσκι, Ρέι Μοράλες 1, Σαβρέφσκι, Λιάπης 7, Μπλαζέφσκι, Πέτριτς 1, Τζούκιτς 3, Πιλίποβιτς, Πρίμπετιτς 4

 



