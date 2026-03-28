Στίβος: Όλα ανοιχτά για το Diamond League στη Ντόχα
Onsports Team 28 Μαρτίου 2026, 08:51
ΣΠΟΡ

Ο εναρκτήριος αγώνας της σεζόν του Diamond League στη Ντόχα παραμένει προγραμματισμένος για τις 8 Μαΐου, αλλά οι διοργανωτές διατηρούν εφεδρικά σχέδια σε ετοιμότητα, εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Πολλές αθλητικές εκδηλώσεις στην περιοχή έχουν αναβληθεί ή ακυρωθεί λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης. «Το Diamond League συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση στη Ντόχα, συνεργαζόμενο σε στενό συντονισμό με τους διοργανωτές της συνάντησης, την Ομοσπονδία Στίβου του Κατάρ, τις αρμόδιες αρχές στο Κατάρ και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές.

«Η ασφάλεια των αθλητών και των θεατών είναι η κύρια ανησυχία μας και διερευνούμε επίσης εναλλακτικές επιλογές με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη». Η διοργάνωση της Ντόχα αποτελεί την έναρξη του ημερολογίου του Diamond League για το 2026.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί «το αργότερο ένα μήνα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία».



