Οnsports team 23 Μαρτίου 2026, 09:19
Στέφανος Τσιτσιπάς: «Θα έπρεπε να ντρέπεσαι» - Ξέσπασε κατά του διαιτητή (βίντεο)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε μια από τις χειρότερες βραδιές της καριέρας του και ξέσπασε, βγάζοντας τα νεύρα του στον διαιτητή, διαμαρτυρόμενος για τις αποφάσεις και τον φωτισμό στο γήπεδο.

Η απογοητευτική εικόνα του Στέφανου Τσιτσιπάς στο Miami Open δεν συνδυάστηκε μόνο με τη βαριά ήττα, αλλά και με εμφανή εκνευρισμό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Αρτούρ Φις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που ηττήθηκε με 6-0, 6-1, δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να βρει ρυθμό, παρουσιάζοντας έντονη νευρικότητα και αναζητώντας απαντήσεις για την απόδοσή του.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Hard Rock Stadium, ο Τσιτσιπάς διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τον chair umpire, Γκρεγκ Άλενσγουορθ, διαμαρτυρόμενος για τον φωτισμό του γηπέδου.

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Με έχεις δει ποτέ να σερβίρω και να αστοχώ σε forehand συνέχεια; Δεν μπορώ να δω την μπάλα», ανέφερε ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος επέμενε ότι η ορατότητα στο γήπεδο δεν ήταν επαρκής.

Επίσης, εξέφρασε παράπονα για κάποιες αποφάσεις του διαιτητή κι ειδικά για μια φάση σε σερβίς του Φις, όπου θεώρησε ότι έπρεπε να δοθεί let.

Οι διαμαρτυρίες του Τσιτσιπά στον διαιτητή



4 λεπτά πριν Πασκουάλ: «Δε θα πάρουμε άλλον παίκτη»
