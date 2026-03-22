Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Η απονομή του μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή
Οnsports Team 22 Μαρτίου 2026, 18:19
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Η απονομή του μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή

Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε και επίσημα το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, μετά την σπουδαία προσπάθεια στον τελικό του Σαββάτου (21/3).

Ένα ακόμη μετάλλιο στο στήθος του Εμμανουήλ Καραλή!

Ο Έλληνας αθλητής του επί κοντώ, πήρε το ασημένιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Με επίδοση 6,05μ., η οποία ήταν αρκετά χαμηλή για τις δυνατότητές του, βρέθηκε στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Αρμάντο Ντουπλάντις, που είχε μόνο επιτυχημένες προσπάθειες, με τελευταίο άλμα στα 6,25μ.

Το απόγευμα της Κυριακής (22/3), έγινε και η απονομή των μεταλλίων, με τον Καραλή να το χαίρεται με την καρδιά του πάνω στο βάθρο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ξενυχτισμένος γιατί βγήκαμε και το χαρήκαμε πολύ. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα γίνω ένας τέτοιος αθλητής. Ζω το όνειρό μου και είμαι χαρούμενος που παίρνω τόσο αγάπη. Δεν έχω όρια, δεν θέλω να βάζω νούμερα στον εαυτό μου. Τα όνειρα δεν έχουν πήχη και ελπίζω όταν τελειώσει η καριέρα να έχω μόνο καλές στιγμές», δήλωσε μετά την απονομή ο Εμμανουήλ Καραλής.


