Δεύτερος στον κόσμο ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6,05μ.

Εκπληκτικό αγώνα έκανε ο Έλληνας κορυφαίος επικοντιστής, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον κόσμο – Πρώτος ο… μυθικός Ντουπλάντις με 6,25μ.

Ένα ακόμη μετάλλιο στο στήθος του Εμμανουήλ Καραλή! Ο Έλληνας εκπληκτικός αθλητής του επί κοντώ, πήρε το ασημένιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν. Με επίδοση 6,05μ., η οποία ήταν αρκετά χαμηλή για τις δυνατότητές του. Οι λεπτομέρειες δεν ήταν με το μέρος του, αλλά ακόμη κι έτσι δεν είχε κανένα πρόβλημα για τη δεύτερη θέση στον κόσμο.

Το χρυσό πήρε ο εκπληκτικός Αρμάντο Ντουπλάντις. Ο Σουηδός που είχε μόνο επιτυχημένες προσπάθειες, με άλμα στα 6,25μ. κατέκτησε την κορυφή και στο Τορούν. Αποφασίζοντας να μη συνεχίσει τις προσπάθειες για παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής άρχισε τις προσπάθειές του στα 5,70μ. Ύψος που πέρασε με χαρακτηριστική άνεση. Το ίδιο συνέβη και με το 5,85μ. Ανέβηκε στα 5,95μ. κι εκεί δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα περνώντας με την πρώτη.

Στη ζώνη των 6 μέτρων, ο «Μανόλο» άρχισε με αποτυχημένη προσπάθεια καθώς βρήκε τον πήχη με το στήθος. Στη δεύτερη προσπάθεια ήταν επιτυχημένος και με ευκολία. Το ίδιο έγινε στην πρώτη προσπάθεια στα 6,05μ.

Άφησε τα 6,10μ. αλλά και τα 6,15μ. έχοντας εξασφαλίσει το αργυρό μετάλλιο και συνέχισε τον αγώνα του με τον Ντουπλάντις ο οποίος πέρασε με την πρώτη αυτά τα ύψη. Στα 6,20μ. ο Καραλής απέτυχε στην πρώτη προσπάθεια. Το άφησε και ανέβηκε στα 6,25μ, όπου ο Ντουπλάντις πέτυχε με την πρώτη. Ο Έλληνας αθλητής έριξε τον πήχη στις δύο απόπειρές του και έτσι ο αγώνας ολοκληρώθηκε εκεί. Καθώς ο Σουηδός αποφάσισε να μη συνεχίσει.

Αμέσως μετά την τελευταία προσπάθεια του Καραλή, ο Έλληνας αθλητής και ο Ντουπλάντις πήραν τις σημαίες των χωρών τους και πανηγύρισαν αγκαλιασμένοι!

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Αυστραλός, Μάρσαλ, με άλμα στα 6.00 μέτρα.