Παναθηναϊκός: Η ΔΕΑΒ αναδεικνύει το σκάνδαλο της ΕΟΚ - Πρόστιμο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στον Παναθηναϊκό για το περιστατικό που εκτυλίχθηκε μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο των πλέι οφ της Α1 γυναικών στο μπάσκετ.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις και το διαθέσιμο υλικό, ομάδα φιλάθλων επιτέθηκε φραστικά προς την αποστολή των φιλοξενούμενων έξω από το γήπεδο.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ να τιμωρήσει με πρόστιμο τους «πράσινους» αναδεικνύει και το σκάνδαλο με την απόφαση της ΕΟΚ να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, παρότι δεν έγινε το παραμικρό εντός γηπέδου.

Αναλυτικά η απόφαση της ΔΕΑΒ:

«1. Αφού έλαβε υπόψη της

α) τις αναφορές των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

γ) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά το τέλος του αγώνα μπάσκετ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, στις 07/03/2026, στο κλειστό γυμναστήριο «Π. Γιαννακόπουλος», για την 1η αγωνιστική των Playoffs του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης Α1 εθνικής κατηγορίας γυναικών της ΕΟΚ, περιόδου 2025/2026, ενόσω στο πούλμαν του Ολυμπιακού είχε επιβιβαστεί η ομάδα και τα μέλη της αποστολή του για αναχώρηση και καθόν χρόνον αυτό ήταν ακόμη σταθμευμένο στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του ανωτέρω κλειστού γυμναστηρίου, περίπου εκατόν πενήντα (150) φίλαθλοι του γηπεδούχου και ήδη εγκαλουμένου σωματείου, οι οποίοι παρακολουθούσαν τον αγώνα από παρακείμενο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιτέθηκαν με ύβρεις, απειλές και εκτόξευση διαφόρων αντικειμένων κατ’ αυτού και της αποστολής του Ολυμπιακού, χωρίς ωστόσο πρόκληση σωματικών βλαβών,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 21/2026 Απόφασή της, σε βάρος του αθλητικού σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».