Νέα καμπάνα της ΕΟΚ στον Παναθηναϊκό, παραμένει κλειστή η Λεωφόρος
Οnsports Τeam 17 Μαρτίου 2026, 10:42
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Αθλητικός Δικαστής δε χάλασε το χατίρι στον Ολυμπιακού και επέβαλλε νέα τιμωρία στην ομάδα του Παναθηναϊκού, επιβάλλοντας στις «πράσινες» μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών.

Με επίσημη ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός ζήτησε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να τιμωρηθεί εκ νέου η έδρα του Παναθηναϊκού, με την ΕΟΚ να μην χαλάει... χατίρι στην ομάδα του Πειραιά και να επιβάλλει και πάλι ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών. 

Ως αιτία αναφέρεται το γεγονός ότι έπεσαν δύο πλαστικά μπουκάλια στο πούλμαν του Ολυμπιακού κατά την αποχώρηση του από τον δρόμο που βρίσκεται παραπλεύρως του γηπέδου του Παναθηναϊκού μετά τον αγώνα… κεκλεισμένων των θυρών που διεξήχθη εκεί πριν 10 μέρες, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει την νίκη στην ημιτελική σειρά του πρωταθλήματος. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το συμβάν το οποίο καταγγέλουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έγινε κάν στο γήπεδο, αλλά σε δρόμο γύρω από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με την ομάδα του Παναθηναϊκού να τιμωρείται. 

Έτσι, ο Παναθηναϊκός είτε θα κληθεί να αγωνιστεί χωρίς την παρουσία του κόσμου του κόντρα στον Ολυμπιακό, σε περίπτωση που οι "ερυθρόλευκες" μειώσουν τη σειρά, είτε στον αγώνα της τελικής σειράς, πιθανότατα με τον Αθηναϊκό. 



Ο Τόμπιας Στίλερ «σφυρίζει» τον μεγάλο αγώνα Μπέτις-Παναθηναϊκός
Euroleague: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης των εισιτηρίων του Final-Four
Ολυμπιακός: «Πονοκέφαλος» Μεντιλίμπαρ - Εννέα παίκτες στο όριο καρτών
