Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κατηφόρα για Τσιτσιπά, εκτός Top-50
Οnsports Τeam 16 Μαρτίου 2026, 10:20
ΣΠΟΡ

O πρόωρος αποκλεισμός του Έλληνα πρωταθλητή από το India Wells τον έφερε για πρώτη φορά, από το 2018, εκτός του Top-50.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δε βρίσκεται στα… καλύτερά του και αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Έλληνας πρωταθλητής μετά από τον πρόσωπο αποκλεισμό του από το India Wells έχασε 8 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και πλέον βρίσκεται στη θέση Νο51 κάτι που έχει να συμβεί εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.

Συγκεκριμένα, τελευταία φορά που ο Τσιτσιπάς βρέθηκε εκτός των κορυφαίων 50 του κόσμου ήταν στις 29 Απριλίου του 2018.

Ο Νο.2 της Ελλάδας, ο Στέφανος Σακελλαρίδης, από την πλευρά του, σημείωσε άνοδο τεσσάρων θέσεων και είναι στο Νο.220, επιστρέφοντας στο career high. Αυτή η περίοδος είναι κρίσιμη για τον 21χρονο τενίστα, που κυνηγάει βαθμούς για να μπει στα προκριματικά του Roland Garros.

Στις γυναίκες, η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε μια θέση και πλέον είναι στο Νο33, ενώ η Αρίνα Σαμπαλένκα αύξησε τη διαφορά της και παραμένει πρώτη, μετά και το τρόπαιο που πήρε στο masters της Καλιφόρνια.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Αυτοί θα «σφυρίξουν» το εξ’ αναβολής
2 λεπτά πριν Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Αυτοί θα «σφυρίξουν» το εξ’ αναβολής
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επιστρέφει στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
12 λεπτά πριν Επιστρέφει στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
BASKET LEAGUE
Ο Κέντρικ Ναν έγραψε ιστορία!
39 λεπτά πριν Ο Κέντρικ Ναν έγραψε ιστορία!
NBA
Στο μηδέν ο Γιούρτσεβεν στο ντεμπούτο του με τους Ουόριορς: «Χαοτικό το μπάσκετ στην Ευρώπη»
41 λεπτά πριν Στο μηδέν ο Γιούρτσεβεν στο ντεμπούτο του με τους Ουόριορς: «Χαοτικό το μπάσκετ στην Ευρώπη»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved