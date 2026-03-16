Κατηφόρα για Τσιτσιπά, εκτός Top-50

O πρόωρος αποκλεισμός του Έλληνα πρωταθλητή από το India Wells τον έφερε για πρώτη φορά, από το 2018, εκτός του Top-50.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δε βρίσκεται στα… καλύτερά του και αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Έλληνας πρωταθλητής μετά από τον πρόσωπο αποκλεισμό του από το India Wells έχασε 8 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και πλέον βρίσκεται στη θέση Νο51 κάτι που έχει να συμβεί εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.

Συγκεκριμένα, τελευταία φορά που ο Τσιτσιπάς βρέθηκε εκτός των κορυφαίων 50 του κόσμου ήταν στις 29 Απριλίου του 2018.

Ο Νο.2 της Ελλάδας, ο Στέφανος Σακελλαρίδης, από την πλευρά του, σημείωσε άνοδο τεσσάρων θέσεων και είναι στο Νο.220, επιστρέφοντας στο career high. Αυτή η περίοδος είναι κρίσιμη για τον 21χρονο τενίστα, που κυνηγάει βαθμούς για να μπει στα προκριματικά του Roland Garros.

Στις γυναίκες, η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε μια θέση και πλέον είναι στο Νο33, ενώ η Αρίνα Σαμπαλένκα αύξησε τη διαφορά της και παραμένει πρώτη, μετά και το τρόπαιο που πήρε στο masters της Καλιφόρνια.