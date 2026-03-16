Ο Σίνερ «τελείωσε» τον Μενβέντεφ και έγραψε ιστορία
Οnsports Τeam 16 Μαρτίου 2026, 09:36
Μεγάλος και απόλυτος νικητής του Indian Wells ο Γιανίκ Σίνερ που επικράτησε στον τελικό με 2-0 του Ντανίλ Μεντβέντεφ και έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία που έχει κατακτήσει όλους τους μεγάλους τίτλους σε σκληρή επιφάνεια, συνεχίοντας το εντυπωσιακό σερί επί του μεγάλου του αντιπάλου.

Ο Γιανίκ Σίνερ συνεχίζει να γράφει ιστορία στο παγκόσμιο τένις και να εντυπωσιάζει τους φίλους του αθλήματος.

Ο Σίνερ ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό του Indian Wells αφού επικράτησε με 2-0 (7-6, 7-4), του Ντανίλ Μεντέβντεφ και κατέκτησε την κούπα, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το εντυπωσιακό σερί του απέναντι στον αντίπαλό του.

Με αυτήν την νίκη ο Σίνερ  έχει πλέον κερδίσει τις 9 από τις τελευταίες 10 μεταξύ τους αναμετρήσεις, ενώ συνολικά προηγείται πλέον με 9-7 στις μεταξύ τους μονομαχίες.

Αυτό όμως που είναι πιο εντυπωσιακό είναι πως ο Σίνερ έγραψε ιστορία.

Ο 24χρονος Ιταλός έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία που έχει κατακτήσει όλους τους μεγάλους τίτλους που διεξάγονται σε σκληρή επιφάνεια: το Australian Open, το US Open, το ATP Finals και τα έξι διαφορετικά Masters που παίζονται σε hard court.

Κάτι που στο παρελθόν έχουν πετύχει μόνο οι τεράστιοι Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς.

Μετά και από την κατάκτηση του Indian Wells ο Γιανίκ Σίνερ μετράει 25 τίτλους.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Αυτοί θα «σφυρίξουν» το εξ’ αναβολής
2 λεπτά πριν Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Αυτοί θα «σφυρίξουν» το εξ’ αναβολής
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επιστρέφει στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
12 λεπτά πριν Επιστρέφει στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
BASKET LEAGUE
Ο Κέντρικ Ναν έγραψε ιστορία!
39 λεπτά πριν Ο Κέντρικ Ναν έγραψε ιστορία!
NBA
Στο μηδέν ο Γιούρτσεβεν στο ντεμπούτο του με τους Ουόριορς: «Χαοτικό το μπάσκετ στην Ευρώπη»
41 λεπτά πριν Στο μηδέν ο Γιούρτσεβεν στο ντεμπούτο του με τους Ουόριορς: «Χαοτικό το μπάσκετ στην Ευρώπη»
Όλες οι ειδήσεις
