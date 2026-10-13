ΠΑΟΚ: Την Τετάρτη κυκλοφορούν τα εισιτήρια με τον Ηρακλή

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με εμφατικό τρόπο από την Καλαμάτα (1-3) εντός έδρας στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League και έχασε μεγάλη ευκαιρία να «πιάσει» τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι ευελπιστεί να αφήσει πίσω της το κακό αποτέλεσμα με την Καλαμάτα και στρέφει την προσοχή της στο ντέρμπι με τον Ηρακλή (18/10, 21:00).

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε πως την Τετάρτη (14/10) στις 10:00 θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον «Γηραιό» για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

“Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη (14.10) στις 10:00 ξεκινάει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-ΠΟΤ Ηρακλής, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2026-27, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (18.10) στις 21:00 στο γήπεδο της Τούμπας.

13.10.2026

Τιμές Εισιτηρίων:

Θύρα Τιμή Παιδικό

1 €50 €10

2, 3 €40 €10

5, 6 €30 €10

4, 4Α €20 –

7, 7Α, 8 €20 €10

VIP, VIPA €200

–

Κανάλια Πώλησης:

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει με την έναρξη του αγώνα, δηλαδή στις 18/10/2026 21:00.”