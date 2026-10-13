· Ηρακλής · ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Την Τετάρτη κυκλοφορούν τα εισιτήρια με τον Ηρακλή

Αύριο θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον «Γηραιό»

ΠΑΟΚ: Την Τετάρτη κυκλοφορούν τα εισιτήρια με τον Ηρακλή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με εμφατικό τρόπο από την Καλαμάτα (1-3) εντός έδρας στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League και έχασε μεγάλη ευκαιρία να «πιάσει» τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι ευελπιστεί να αφήσει πίσω της το κακό αποτέλεσμα με την Καλαμάτα και στρέφει την προσοχή της στο ντέρμπι με τον Ηρακλή (18/10, 21:00).

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε πως την Τετάρτη (14/10) στις 10:00 θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τον «Γηραιό» για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

“Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη (14.10) στις 10:00 ξεκινάει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-ΠΟΤ Ηρακλής, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2026-27, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (18.10) στις 21:00 στο γήπεδο της Τούμπας.

13.10.2026

Τιμές Εισιτηρίων:

Θύρα Τιμή Παιδικό

1 €50 €10

2, 3 €40 €10

5, 6 €30 €10

4, 4Α €20 –

7, 7Α, 8 €20 €10

VIP, VIPA €200

Κανάλια Πώλησης:

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει με την έναρξη του αγώνα, δηλαδή στις 18/10/2026 21:00.”

COMMENTS
LATEST NEWS
17:08 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Οι λεπτομέρειες για το ταξίδι στη Λυών μέσω του «Together We Fly»

17:02 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ: Συνεχίζεται το «Meet & Greet» για τους φιλάθλους

16:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το βίντεο της πράσινης ΠΑΕ με πρωταγωνιστή Παντελίδη για την νέα εφαρμογή

16:32 CHAMPIONS LEAGUE

Σαχτάρ – ΑΕΚ: Αναστάτωση στους Ουκρανούς πριν το ματς | Αναλαμβάνει την εθνική Τουρκίας ο Τουράν

16:12 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Έφτασε στο Λονδίνο η αποστολή – Το βίντεο από το ταξίδι

16:08 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Την Τετάρτη κυκλοφορούν τα εισιτήρια με τον Ηρακλή

16:02 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» παρακάμερα από το ντέρμπι «αιωνίων» και η ομιλία του Ρέτσου (vid)

15:47 CHAMPIONS LEAGUE

Η εξήγηση του Ολυμπιακού για τον λόγο που οι Γάλλοι απαγόρευσαν την παρουσία οπαδών στο Βελοντρόμ

15:37 ΣΠΟΡ

Μαρία Σάκκαρη: Απέκλεισε με φοβερή ανατροπή την Κόστιουκ και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Wuhan Open

15:25 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Ευχαρίστησε τον ΠΑΟΚ για το χειροκρότημα των οπαδών του και την «άψογη φιλοξενία»

15:15 SUPER LEAGUE

Super League: Σε απολογία για το πανό κλήθηκε ο Ολυμπιακός - Κίνδυνος έδρας για ΟΦΗ ενόψει ΠΑΟΚ

15:08 EUROPA LEAGUE

Europa League: Έλληνας διαιτητής θα διευθύνει την αναμέτρηση Γιαγκελόνια – Αραράτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας