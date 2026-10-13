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Παναθηναϊκός: Το βίντεο της πράσινης ΠΑΕ με πρωταγωνιστή Παντελίδη για την νέα εφαρμογή

Σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει η νέα εφαρμογή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός 

Παναθηναϊκός: Το βίντεο της πράσινης ΠΑΕ με πρωταγωνιστή Παντελίδη για την νέα εφαρμογή
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Όλο και πιο κοντά στην κυκλοφορία της φαίνεται πως είναι η εφαρμογή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το ποδοσφαιρικό τμήμα, αφού δημοσίευσε νέο βίντεο στα social media.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Παύλος Παντελίδης ο οποίος σκρόλαρε στο κινητό του και έδινε «μια γεύση» για το πως θα μοιάζει η εφαρμογή που βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.

«Getting closer» έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης η πράσινη ΠΑΕ προδίδοντας πως σύντομα η εφαρμογή θα είναι λειτουργική και διαθέσιμη.

https://www.instagram.com/p/DebWeJYOGjm/
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